Кратковременный эффект: Врач объяснила, почему лучше не пить кофе по утрам

Утро лучше не начинать с кофе — если выпить напиток слишком рано, то прилив бодрости от него будет непродолжительным и сменится вялостью. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская.

«Кофеин находит в организме рецепторы, которые отчасти чувствительны к кортизолу, и может занимать места на этих рецепторах. За счёт этого мы и чувствуем прилив энергии. Но это кратковременный эффект: настоящий кортизол, который не смог занять свои места, разрушается — и вслед за кратковременной бодростью мы чувствуем вялость. Кроме того, к кофе мы, как правило, добавляем что-то сладкое: выпечку, печенье, конфеты. И молоко — дополнительный источник калорий», — объяснила врач в беседе с RT, посоветовав подождать пару часов, прежде чем брать себе кофе.

На роль утреннего напитка лучше всего подойдёт чай — имбирный или мятный. Можно добавить розмарин, орегано, кусочки фруктов и ягоды. Хорошим выбором будет матча — он содержит много антиоксидантов и оздоравливает организм, рекомендует эндокринолог.

По словам Островской, завтрак должен быть богат на белки и полезные жиры. Хорошим выбором будут авокадо, морская рыба, к примеру — слабосолёный лосось, немного орехов, а ещё можно сделать салат и заправить его растительным маслом.

А вот с углеводами, в особенности быстрыми, утром лучше не перебарщивать, советует специалист. От сладкого завтрака может начать колебаться уровень сахара в крови, что приведёт к сонливости, слабости, рассеянности и плохо скажется на концентрации внимания. Лучшим источником углеводов для первого за день приёма пищи будет кусок цельнозернового хлеба, как вариант — пара ложек киноа или гречки, у которых высокое содержание белка и низкий гликемический индекс. Собеседница издания обратила внимание на важность последовательности в приёме пищи. Она советует сделать «подушку» из клетчатки перед основным приёмом пищи — начать завтрак с листьев салата и овощей. Это замедлит всасывание полезных веществ и обеспечит продолжительное чувство насыщения. Сладости на завтрак лучше не есть, также стоит воздержаться от соков с газированными напитками — всё это не даст почувствовать себя бодрым.