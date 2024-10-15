TikTok-лайфхак про «похудательный» кофе с корицей оказался рабочим

Недавно в TikTok завирусился лайфхак с корицей и кофе, который якобы помогает похудеть. Учёные провели эксперимент и установили, что участники, которые добавляли специю в напиток, действительно теряли в среднем 1,48 фунта (0,7 кг — Прим. Life.ru).

Учёные заявили, что корица помогает ускорить попадание глюкозы в клетки организма, снижает уровень сахара в крови и заставляет инсулин работать более эффективно.

«Помимо прочего, корица улучшает способность организма расщеплять жиры и поддерживает состояние сытости, замедляя скорость перемещения пищи из желудка в тонкий кишечник», — процитировали учёных в New York Post.

Однако стоит помнить, что добровольцами стали жители Ближнего Востока и/или Индийского субконтинента, и в напиток добавляли порошок или экстракт корицы — в эксперименте не использовалась обычная корица из продуктового магазина.