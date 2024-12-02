Испытание для кофеманов: В РФ в 2025 году ожидается рост цен на любимый напиток

В 2025 году россияне могут столкнуться с повышением цен на кофе. Причиной этого является рекордный рост цен на арабику и робусту, которые достигли своих максимальных показателей с 1977 года, а также ослабление курса рубля. Такие тенденции уже заставляют экспертов говорить о значительном повышении стоимости любимого напитка, сообщает РБК.

По данным на 27 ноября, цена арабики поднялась до 7,05 доллара за килограмм, а цена робусты возросла до 5,3 тысяч долларов за тонну. В течение последнего года арабика подорожала на 80%, а робуста — в два раза. Рамаз Чантурия, генеральный директор ассоциации «Росчайкофе», отмечает: «Как правило, цены раз в десять лет достигают высоких значений, а потом снижаются. Но если раньше при высокой стоимости арабики цена на робусту повышалась незначительно, то сейчас стоимость робусты за последний год выросла в два с лишним раза — такого никогда не было».

Основные производители кофе — Бразилия и Вьетнам, столкнулись с неблагоприятными климатическими условиями, включая засуху в Бразилии и тайфун во Вьетнаме. Это привело к снижению объёмов производства, а в сочетании с ростом мирового спроса и глобальной инфляцией, оказало дополнительное давление на цены.

По прогнозам, в следующем году в России также возможен рост цен на кофе из-за повышения расходов на сырьё и валютных колебаний. Ожидается, что увеличение розничных цен будет наблюдаться через 3–6 месяцев, а стоимость чашки может вырасти на 15–30 рублей. В 2024 году потребительские цены на кофе уже выросли в среднем на 15–20%.

Сергей Румянцев, основатель компании One Price Coffee, поясняет, розничный рынок не сразу откликается на повышение мировых цен, так как российские производители и обжарщики часто закупают сырьё по долгосрочным контрактам. Однако, как только запасы по старым контрактам истощатся, новые поставки, оформленные по более высоким ценам, неизбежно скажутся на стоимости продукта.

Несмотря на возможное удорожание, эксперты убеждены, что потребительский интерес к кофе сохранится. Чантурия считает, что спрос может переключиться на более доступные альтернативы, такие как напитки на основе цикория или злаковых.