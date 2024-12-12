Бодрят и согревают: Названы любимые напитки россиян в зимнее время

С наступлением зимы большинство россиян (82%) предпочитают согреваться при помощи горячих напитков. Самыми популярными являются чай (68%) и кофе (60%). Об этом свидетельствуют данные опроса, оказавшиеся в распоряжении РИА «ФедералПресс».

Кроме того, респонденты любят пить в холодное время глинтвейн, какао и горячий шоколад. Такой ответ дали по 36% опрошенных. Более половины участников опроса (60%) назвали вкус основным критерием при выборе напитка. Также влияние оказывает создание уютной атмосферы (55%), польза для здоровья (42%) и бодрящий эффект (34%).

Каждый второй респондент отдаёт предпочтение напиткам с фруктово-ягодным вкусом. 46% назвали десертные вкусы: шоколадные, карамельные. Менее популярны пряные, молочные и терпкие.