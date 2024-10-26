Выяснилось, как часто россияне ходят в магазин за продуктами
Опрос: 46% россиян признались, что ходят в магазин за продуктами каждые 2-3 дня
Чем ближе продуктовые магазины к дому, тем больше лишний вес у человека. К такому выводу пришли учёные, изучая, почему в РФ стало так много людей с ожирением. При этом сами россияне не отрицают, что довольно часто пополняют запасы еды на кухне. Так, 46% опрошенных признались, что ходят в магазин каждые два-три дня, пишет kp.ru.
Ещё 30% респондентов заявили, что покупают продукты каждый день. При этом часто идут не за товарами первой необходимости, например, молоком, яйцами или хлебом. Лишний раз хочется забежать в магазин за чем-то вкусненьким и вредным. Многие стараются выбрать место поближе к дому, другие ищут, где посвежее, получше и подешевле. 1% добавили, что и вовсе ходят в магазин несколько раз в день.
В свою очередь 17% опрошенных заявили, что не любят тратить время на походы по магазинам, поэтому затариваются на неделю вперёд. 5% отказались от походов в продуктовые лавки и заказывают доставку еды на дом. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Они заявили, что практически не ходят в магазин, полагаясь на то, что купили родственники.
Ранее Life.ru писал, что за год новогодняя продуктовая корзина в России подорожала всего на 1,43%. В 2024-м россиянам придётся выложить за продукты для праздничного ужина порядка 11740 рублей. Например, килограмм сыра в октябре можно купить за 822,4 рубля, а килограмм полукопчёной и варёно-копчёной колбасы — за 669,9 рубля. Майонез теперь стоит 286,9 рубля. Цена шампанского увеличилась на 8,8% — до 503,6 рубля. Из фруктов дешевле стали апельсины — за килограмм нужно отдать 159,8 рубля, что на 12,15% меньше октября 2023 года. Однако значительно выросла в стоимости красная икра из-за плохого улова лососёвых в этом году. Подорожали красная рыба и морепродукты.