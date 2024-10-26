Выяснилось, как часто россияне ходят в магазин за продуктами

Чем ближе продуктовые магазины к дому, тем больше лишний вес у человека. К такому выводу пришли учёные, изучая, почему в РФ стало так много людей с ожирением. При этом сами россияне не отрицают, что довольно часто пополняют запасы еды на кухне. Так, 46% опрошенных признались, что ходят в магазин каждые два-три дня, пишет kp.ru.

Ещё 30% респондентов заявили, что покупают продукты каждый день. При этом часто идут не за товарами первой необходимости, например, молоком, яйцами или хлебом. Лишний раз хочется забежать в магазин за чем-то вкусненьким и вредным. Многие стараются выбрать место поближе к дому, другие ищут, где посвежее, получше и подешевле. 1% добавили, что и вовсе ходят в магазин несколько раз в день.