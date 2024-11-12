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12 ноября, 10:23

Клубника с огурцом и фри с шоколадом: Стали известны вкусовые странности россиян

Опрос: Половина россиян любят есть мел и картофель фри с шоколадом

Некоторые россияне могут удивить своими необычными вкусовыми предпочтениями. В ходе опроса выяснилось, что абсолютное большинство респондентов (67,5%) готовы экспериментировать с едой. Например, 51% признался, что любит есть мел, а 47% — медовую акварель. Такие данные приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также стало известно, что 16,6% россиян относят себя к гурманам и постоянно ищут новые сочетания. В то же время 15,8% предпочитает обычную еду без изысков, 19,5% вдохновляются рецептами из соцсетей, а 14,8% случайно изобретают что-то интересное во время готовки.

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Кроме мела и акварели респонденты едят мыло, картон и даже гудрон. В топ необычных, но съедобных сочетаний попала пицца с ананасами (больше 50%), сыр с плесенью и мёдом (45,7%), мясо или курица с ягодным соусом (39,7%) и шоколад с перцем чили (29%). Также опрошенные оценили картофель фри с шоколадом (46%), кофе со сливочным маслом (34%) и клубнику с огурцом (33%). Одной из самых противоречивых гастрономических пар стали шоколад с авокадо. Такая смесь привлекает 18,6% опрошенных, у 15,2% вызывает отвращение.

Ранее стало известно, как питаются россияне на работе в офисе. Берут обед с собой 61% опрошенных, в столовой едят 18%, в кафе и ресторанах — 8%. Также 5% респондентов ходят во время перерыва домой, а 2% заказывают доставку в офис.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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