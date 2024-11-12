Клубника с огурцом и фри с шоколадом: Стали известны вкусовые странности россиян

Некоторые россияне могут удивить своими необычными вкусовыми предпочтениями. В ходе опроса выяснилось, что абсолютное большинство респондентов (67,5%) готовы экспериментировать с едой. Например, 51% признался, что любит есть мел, а 47% — медовую акварель. Такие данные приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также стало известно, что 16,6% россиян относят себя к гурманам и постоянно ищут новые сочетания. В то же время 15,8% предпочитает обычную еду без изысков, 19,5% вдохновляются рецептами из соцсетей, а 14,8% случайно изобретают что-то интересное во время готовки.

Кроме мела и акварели респонденты едят мыло, картон и даже гудрон. В топ необычных, но съедобных сочетаний попала пицца с ананасами (больше 50%), сыр с плесенью и мёдом (45,7%), мясо или курица с ягодным соусом (39,7%) и шоколад с перцем чили (29%). Также опрошенные оценили картофель фри с шоколадом (46%), кофе со сливочным маслом (34%) и клубнику с огурцом (33%). Одной из самых противоречивых гастрономических пар стали шоколад с авокадо. Такая смесь привлекает 18,6% опрошенных, у 15,2% вызывает отвращение.