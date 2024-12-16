Много белка и мало жира: Диетолог перечислила полезные свойства сельди
Диетолог Белоусова: Сельдь содержит много белка и мало жира
Сельдь может стать отличным угощением для новогоднего стола, так как она считается полезной рыбой. Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова отметила, что сельдь содержит много белка и мало жира, что делает её хорошим выбором для тех, кто следит за своим питанием. Кроме того, она является полноценным источником кальция, что делает её сопоставимой с молочной продукцией.
В то же время специалист подчеркнула, что не стоит злоупотреблять солёной сельдью. Особенно внимательными следует быть людям с гипертонией, определёнными заболеваниями почек и отёками любой природы. Кроме того, эта рыба не рекомендуется при избыточной массе тела.
«Поэтому, если очень хочется сельди, а соль по здоровью ограничена, то нужно предварительно вымочить рыбу в воде или в молоке, разницы нет. Ну, а со свежей сельдью можно поступать также, как с любой другой рыбой — запекать, отваривать или жарить», — отметила диетолог в интервью радио Sputnik.
Также, по словам специалиста, при покупке сельди с головой необходимо обратить внимание на ясность глаз — они должны быть без мутного жёлтого оттенка. На рыбе не должно быть налёта, а солёная сельдь не должна быть слизкой. Важно также проверить, чтобы на спинке или животе не было буроватых пятен, так как это может свидетельствовать о некачественном продукте.
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