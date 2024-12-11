Глава ВАРПЭ Зверев: Вылов лососёвых в РФ может достичь 320 тыс. тонн в 2025 году

Объём вылова лососёвых в России в 2025 году может существенно превысить текущий показатель и составить 310–320 тысяч тонн. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев на пресс-конференции ТАСС.

Эксперт отметил, что 2024 год, по предварительным прогнозам, должен завершиться с выловом лососёвых в пределах 250 тысяч тонн, что является минимальной планкой, однако есть основания ожидать, что итоговый показатель достигнет 310–320 тысяч тонн. «Мы рассматриваем этот прогноз с осторожным оптимизмом, понимая, что для восстановления рыбных запасов потребуется время, но рассчитываем на повышение показателей», — уточнил он.

Кроме того, по словам Зверева, ситуация с выловом других видов рыбы, таких как минтай, сельдь и сардина иваси, остаётся стабильной, что также способствует укреплению отрасли. Однако не всё так позитивно: например, в 2025 году ожидается снижение добычи трески. «Общедопустимый улов трески уже установлен и будет меньше, чем в нынешнем году», — добавил эксперт.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков также сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что по итогам 2024 года российские рыбаки выловили 235 тысяч тонн лососёвых. Этого объёма, по его мнению, вполне хватит для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Однако, несмотря на это, пока вылов остался значительно ниже уровня рекорда прошлого года.

Напомним, что в 2023 году Россия стала мировым лидером по добыче лосося, суммарный объём вылова превысил 600 тысяч тонн. Этот показатель установил новый рекорд для отечественной рыбной промышленности, став значительным достижением в условиях международных санкций и глобальной конкуренции на рынке.