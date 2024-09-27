Две редчайшие «антиэйдж» рыбы сделали миллионерами рыбаков в Индии Kalinga TV: В Индии рыбаки продали редкую рыбу «телию силу» за 1,5 млн рупий 27 сентября, 13:06 Рыба. Обложка © freepik

В Индии рыбаки выловили в водах Бенгальского залива девять редких рыб огромного размера. Им удалось продать две из них за 1,5 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей). Речь идёт об особо востребованной в медицине рыбе «телии силе» (Telia Bhola). Об этом сообщает Kalinga TV.

«Две рыбы весом около 199 килограммов были проданы за 15 лакхов рупий (1,5 миллиона — прим. Life.ru), что составляет 7500 рупий за килограмм», — уточняется в материале.

Индийские богачи покупают «телию силу», чтобы делать из неё снадобья против старения. Рыбу перед продажей разрубают на части, особенно ценится покупателями её рот, где в тканях якобы много полезных веществ. Также спрос на этот «антиэйдж препарат» с плавниками есть и за пределами Индии.

Рыбаки знают, что выловить «телию силу» очень трудно, она редко появляется у побережья и чаще предпочитает морские глубины. Однако на этот раз удача улыбнулась искателям. По местным меркам после продажи пары рыб они моментально разбогатели.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме мужчина засунул себе в задний проход живого угря длиной более полуметра (66 см), чтобы получить удовольствие и новые ощущения. Однако рыба полностью заползла в его кишечник, осталась там и начала грызть его изнутри. Врачи экстренно прооперировали пострадавшего.

Авторы Татьяна Миссуми