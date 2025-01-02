Что смотреть в начале января 2025: Грядущие новогодние премьеры на любой вкус

Начало года — идеальное время для новинок кино. В 2025 году российские экраны украсят разнообразные премьеры: от фантастических путешествий до душевных мелодрам. Каждый найдёт фильм по душе — будь то любители классических сказок или поклонники современных драм. Life.ru собрал для вас самые ожидаемые премьеры января.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»

Что посмотреть в кино в новогодние праздники. Фото © фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», режиссёр Игорь Волошин, сценарист Тимофей Декин и др. / Kinopoisk

Новая интерпретация классической истории про девочку Элли, которая оказывается в сказочной стране. Её дом вместе с ней и верным псом Тотошкой переносит мощный ураган, заколдованный злой ведьмой Гингемой, в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли приходится отправиться в далёкий путь по дороге из жёлтого кирпича.

Героиню сопровождают новые друзья — мудрый и добрый Страшила, Железный Дровосек с большим сердцем и отважный, хоть и немного трусливый, Лев. Вместе они преодолевают опасности, борются со своими страхами и мечтают, что Волшебник Изумрудного города исполнит их заветные желания.

Красочный фильм перенесёт зрителей в волшебный мир, где дружба, доброта и вера в чудеса побеждают зло. Он идеально подойдёт для семейного просмотра в праздники.

«Финист. Первый богатырь»

Кинопремьеры января 2025. Фото © фильм «Финист. Первый богатырь», режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко / Kinopoisk

Мудрая и увлекательная сказка о богатыре Финисте, который известен как самый сильный, красивый и храбрый во всей Белогории. На него равняются, его восхваляют, но у Финиста есть серьёзная проблема — чрезмерная гордость. Он привык быть первым, а неинтересные задания вовсе отвергает.

В стремлении доказать свою уникальность Финист отправляется в далёкие восточные земли, где его ждёт не только борьба с врагами, но и переосмысление себя. В этом путешествии герой осознаёт, что сила и успех невозможны без поддержки друзей и настоящей команды.

Фильм наполнен красочными декорациями, напряжёнными битвами и тонким юмором. Эта сказка станет напоминанием о важности дружбы и настоящих ценностей.

«Постучись в мою Тверь»

Новинки российского кино, которые покажут в январе 2025. Фото © фильм «Постучись в мою Тверь», режиссёр Симон Багдасарян, сценарист Оксана Серопян / Kinopoisk

Тёплая и трогательная история рассказывает о неожиданной встрече двух совершенно разных людей. Сергей, одинокий фермер из Тверской области, из-за долгов вынужден продать часть своей земли. Покупателем оказывается Алиса, столичная бизнес-леди, привыкшая к жизни в быстром ритме мегаполиса.

Но сделка идёт не по плану: Сергей отказывается продавать землю и просит Алису уйти. Вскоре природа вмешивается в их конфликт: ураган блокирует все пути выезда — и Алисе приходится остаться на ферме. Постепенно напряжение между героями сменяется взаимным интересом и неожиданным теплом.

Этот фильм не только рассмешит зрителей, но и заставит поверить в силу любви, которая может объединить даже самых разных людей. Павел Прилучный и Мария Горбань делают эту картину особенно яркой.

«День недели — любой»

Что посмотреть в кино в январе 2025. Фото © фильм «День недели — любой», режиссёр/сценарист Алёна Званцова / Kinopoisk

Душещипательная история о сложных человеческих отношениях и трудных выборах. Алексей и Туся уже несколько лет вместе, но их счастье омрачает страшный диагноз, который ставят Тусе. Она убеждена, что Алексей заслуживает начать жизнь заново — с новой девушкой, которая сможет дать ему то, чего она уже не может.

Несмотря на сопротивление, Алексей оказывается втянут в новые отношения. Он балансирует между двумя мирами: чувством долга перед Тусей и возможностью начать новую жизнь. Каждый день герой осознаёт, что решение, которое ему предстоит принять, изменит не только его жизнь, но и жизнь тех, кого он любит.

Этот фильм — о любви, самопожертвовании и ответственности. Он заставит зрителей задуматься о том, что значит быть верным своим чувствам и как важно быть честным с собой и с другими.