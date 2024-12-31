Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись спустя 8 лет судов
People: Питт и Джоли достигли соглашения об условиях развода спустя 8 лет судов
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото © ТАСС / ZUMA/I-Images
Американские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли, спустя восемь лет с момента подачи заявления на развод, официально завершили свои брачные отношения. Об этом 31 декабря сообщило американское издание People, ссылаясь на адвокатов Джоли.
«Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе через восемь лет после того, как звезда «Марии» подала на расторжение их двухлетнего брака, сославшись на непримиримые разногласия», — говорится в публикации.
Джоли подала на развод в сентябре 2016 года после 12 лет совместной жизни. В браке пара была только два года. Адвокат артистки заявил, что она и их дети оставили всё общее с Питтом имущество. За всё время процесса Джоли очень измоталась, но теперь чувствует облегчение. Представитель Питта же отказался от комментариев. СМИ узнали, что актёр даже отказался от совместных съёмок с Джоли за 60 миллионов долларов. А актриса уже строит новые отношения – её фото с рэпером Akala на Лондонском кинофестивале BFI буквально взорвали соцсети.