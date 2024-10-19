Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 20:49

Джоли вновь вышла в свет с новым бойфрендом и «взорвала» Сеть

Анджелина Джоли и рэпер Akala вышли на красную дорожку на фоне слухов о романе

Akala и Анджелина Джоли на кинофестивале в Лондоне. Обложка © Getty Images / Gareth Cattermole, Mike Marsland

Akala и Анджелина Джоли на кинофестивале в Лондоне. Обложка © Getty Images / Gareth Cattermole, Mike Marsland

Анджелина Джоли и рэпер Akala вновь намекнули фанатам на возможный роман. Голливудская актриса появилась в компании предполагаемого бойфренда на Лондонском кинофестивале BFI, где состоялся показ фильма «Мария» с её участием.

Звёздная парочка пыталась держаться отдельно друг от друга и не сделала ни одной совместной фотографии. Однако это не помешало пользователям Сети погрузиться в очередные споры о возможных отношениях женатого музыканта и экс-супруги Бреда Питта. Также фанатов Джоли восхитил образ голливудской актрисы. Она посетила фестиваль в элегантном образе total black и охотно позировала для прессы.

Анджелина Джоли на кинофестивале BFI в Лондоне. Видео © X / BFI

Напомним, что это не первое публичное мероприятие, где пара появилась вместе. Ранее Akala составил Джоли компанию и на Венецианском кинофестивале, а до этого их заметили на модном показе бренда Анджелины в Нью-Йорке.

Врач объяснила, что происходит с телом Анджелины Джоли
Врач объяснила, что происходит с телом Анджелины Джоли

А в России тем времени не утихает скандал вокруг рэпера Natan и блогерши Лерчек. Недавно их застали целующимися во время съёмок шоу «Звёзды в джунглях». Супруга музыканта не смогла прокомментировать громкий эпизод, а сам исполнитель записал видеообращение с извинениями перед женой. Впрочем, уверены эксперты, речь может идти всего лишь о спланированной пиар-акции.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Шоубиз
  • Анджелина Джоли
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров