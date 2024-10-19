Джоли вновь вышла в свет с новым бойфрендом и «взорвала» Сеть

Анджелина Джоли и рэпер Akala вновь намекнули фанатам на возможный роман. Голливудская актриса появилась в компании предполагаемого бойфренда на Лондонском кинофестивале BFI, где состоялся показ фильма «Мария» с её участием.

Звёздная парочка пыталась держаться отдельно друг от друга и не сделала ни одной совместной фотографии. Однако это не помешало пользователям Сети погрузиться в очередные споры о возможных отношениях женатого музыканта и экс-супруги Бреда Питта. Также фанатов Джоли восхитил образ голливудской актрисы. Она посетила фестиваль в элегантном образе total black и охотно позировала для прессы.

Анджелина Джоли на кинофестивале BFI в Лондоне. Видео © X / BFI