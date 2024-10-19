Джоли вновь вышла в свет с новым бойфрендом и «взорвала» Сеть
Анджелина Джоли и рэпер Akala вышли на красную дорожку на фоне слухов о романе
Akala и Анджелина Джоли на кинофестивале в Лондоне. Обложка © Getty Images / Gareth Cattermole, Mike Marsland
Анджелина Джоли и рэпер Akala вновь намекнули фанатам на возможный роман. Голливудская актриса появилась в компании предполагаемого бойфренда на Лондонском кинофестивале BFI, где состоялся показ фильма «Мария» с её участием.
Звёздная парочка пыталась держаться отдельно друг от друга и не сделала ни одной совместной фотографии. Однако это не помешало пользователям Сети погрузиться в очередные споры о возможных отношениях женатого музыканта и экс-супруги Бреда Питта. Также фанатов Джоли восхитил образ голливудской актрисы. Она посетила фестиваль в элегантном образе total black и охотно позировала для прессы.
Анджелина Джоли на кинофестивале BFI в Лондоне. Видео © X / BFI
Напомним, что это не первое публичное мероприятие, где пара появилась вместе. Ранее Akala составил Джоли компанию и на Венецианском кинофестивале, а до этого их заметили на модном показе бренда Анджелины в Нью-Йорке.
А в России тем времени не утихает скандал вокруг рэпера Natan и блогерши Лерчек. Недавно их застали целующимися во время съёмок шоу «Звёзды в джунглях». Супруга музыканта не смогла прокомментировать громкий эпизод, а сам исполнитель записал видеообращение с извинениями перед женой. Впрочем, уверены эксперты, речь может идти всего лишь о спланированной пиар-акции.