«Ни за какие деньги мира»: Воссоединения мистера и миссис Смит не будет
Daily Mail: Питт отказался от совместных съёмок с Джоли за 60 миллионов долларов
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит». Обложка © / Kinopoisk / реж. Даг Лайман, сценарист Саймон Кинберг
Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли семь лет не могли завершить скандальный бракоразводный процесс, а теперь стараются не пересекаться друг с другом. Актёр даже отказался от роли за 60 миллионов долларов, которую ему предложил режиссёр Дэнни Росснер. Питт категорически против совместных съёмок с бывшей женой Джоли, сообщает Daily Mail.
«Ни за какие деньги мира Брэд не сможет снова сняться в одном фильме с Анджелиной», — поделился инсайдер издания.
Новый фильм Росснера будет основан на реальных событиях, происходивших во время Второй мировой войны. Питту режиссёр предложил сыграть хозяина отеля в Каннах Эммануэля Мартинеса, а Джоли — любовницу и музу Эмму Дигард. Но, похоже, фанаты так и не увидят воссоединения мистера и миссис Смит на экране.
«В настоящее время они являются непримиримыми врагами, поэтому Брэд ни за что не согласится получить какую-либо сумму денег за разговор с Энджи на экране», — подытожили в Daily Mail.
Напомним, в прошлом году селебрити наконец закончили с судами и развелись после семи лет разбирательств. В скандальном расставании родителей замешаны и дети, которые настроились против Питта. Недавно одна из дочерей пары обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца. Сама же Джоли подчеркнула, что материнство для неё является главным приоритетом в жизни.