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16 декабря, 10:39

«Ни за какие деньги мира»: Воссоединения мистера и миссис Смит не будет

Daily Mail: Питт отказался от совместных съёмок с Джоли за 60 миллионов долларов

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит». Обложка © / Kinopoisk / реж. Даг Лайман, сценарист Саймон Кинберг

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит». Обложка © / Kinopoisk / реж. Даг Лайман, сценарист Саймон Кинберг

Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли семь лет не могли завершить скандальный бракоразводный процесс, а теперь стараются не пересекаться друг с другом. Актёр даже отказался от роли за 60 миллионов долларов, которую ему предложил режиссёр Дэнни Росснер. Питт категорически против совместных съёмок с бывшей женой Джоли, сообщает Daily Mail.

«Ни за какие деньги мира Брэд не сможет снова сняться в одном фильме с Анджелиной», — поделился инсайдер издания.

Новый фильм Росснера будет основан на реальных событиях, происходивших во время Второй мировой войны. Питту режиссёр предложил сыграть хозяина отеля в Каннах Эммануэля Мартинеса, а Джоли — любовницу и музу Эмму Дигард. Но, похоже, фанаты так и не увидят воссоединения мистера и миссис Смит на экране.

«В настоящее время они являются непримиримыми врагами, поэтому Брэд ни за что не согласится получить какую-либо сумму денег за разговор с Энджи на экране», — подытожили в Daily Mail.

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Напомним, в прошлом году селебрити наконец закончили с судами и развелись после семи лет разбирательств. В скандальном расставании родителей замешаны и дети, которые настроились против Питта. Недавно одна из дочерей пары обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца. Сама же Джоли подчеркнула, что материнство для неё является главным приоритетом в жизни.

Алена Пенчугина
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