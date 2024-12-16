«Ни за какие деньги мира»: Воссоединения мистера и миссис Смит не будет

Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли семь лет не могли завершить скандальный бракоразводный процесс, а теперь стараются не пересекаться друг с другом. Актёр даже отказался от роли за 60 миллионов долларов, которую ему предложил режиссёр Дэнни Росснер. Питт категорически против совместных съёмок с бывшей женой Джоли, сообщает Daily Mail.

«Ни за какие деньги мира Брэд не сможет снова сняться в одном фильме с Анджелиной», — поделился инсайдер издания.

Новый фильм Росснера будет основан на реальных событиях, происходивших во время Второй мировой войны. Питту режиссёр предложил сыграть хозяина отеля в Каннах Эммануэля Мартинеса, а Джоли — любовницу и музу Эмму Дигард. Но, похоже, фанаты так и не увидят воссоединения мистера и миссис Смит на экране.