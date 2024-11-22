«Моё счастье»: Анджелина Джоли откровенно рассказала о материнстве

Анджелина Джоли, известная актриса и обладательница премии «Оскар», в недавнем интервью подчеркнула, что материнство для неё является главным приоритетом в жизни. Об этом написал портал Page Six.

Несмотря на успешную карьеру в кино, Джоли заявила, что готова отказаться от всего ради благополучия своих детей. В недавнем интервью, посвященном её роли в фильме-байопике «Мария», она сравнила свою любовь к материнству с любовью Марии Каллас к музыке. «В них [детях] моё счастье. Можете забрать всё остальное. Кроме них ничего не важно», — призналась актриса.

Джоли воспитывает шестерых детей: сыновей Мэддокса, Пакса и Нокса, а также дочерей Захару, Шайло и Вивьен. Трое из них — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Джоли и актера Брэда Питта. Остальные трое были усыновлены во время их совместного брака. После расставания в 2016 году и официального развода в 2019 году между бывшими супругами продолжаются судебные разбирательства, которые в том числе затрагивают вопросы опеки.

Еще один вопрос, который Джоли обсудила в интервью — отсутствие приватности у её детей. Она выразила сожаление, что не может обеспечить им ту степень уединения, в которой они нуждаются. Актриса надеется, что в будущем они смогут обрести больше свободы и приватности.

Недавно Джоли появилась на церемонии вручения наград Governors Awards вместе с младшим сыном Ноксом. Это было его первое появление на красной ковровой дорожке за последние три года. По информации портала Page Six, Анджелина была очень горда тем, что Нокс решил присоединиться к ней.