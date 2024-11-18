«Какой красавчик вырос!»: Младший сын Джоли и Питта поразил фанатов на премии в США

В Лос-Анджелесе актриса Анджелина Джоли вышла в свет в сопровождении младшего сына Нокса, которого она родила в браке с актёром Брэдом Питтом. Они прошли по красной дорожке на премии Governors Awards. Нокс редко появляется на публике, поэтому звёздное семейство вызвало бурю оваций и неподдельный интерес.

Сейчас юноше 16 лет, в отличие от братьев и сестёр он не любит публичность и тяжело переносит присутствие рядом с собой папарацци. Поклонники обратили внимание, что мальчик уже ростом с 49-летнююю Джоли, и выглядит он как галантный мужчина. В комментариях в Сети пользователи развернули целую словесную битву, выясняя, на кого Нокс больше похож.

«Какой красавчик вырос! Унаследовал лучшее от папы и мамы, но всё равно словно вылитый Брэд», — написал один из фанатов.

«Материнские гены явно взяли вверх, Нокс похож на родного брата Анджелины — Джеймса Хэйвена», — заметил другой пользователь.

«А взгляд точно как у Джоли, нет сомнений. От Питта он мало что позаимствовал», — поспорил другой комментатор.