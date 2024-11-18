«Какой красавчик вырос!»: Младший сын Джоли и Питта поразил фанатов на премии в США
Джоли прошла по красной дорожке на премии Governors Awards в компании сына Нокса
Анджелина Джоли с сыном. Обложка © ТАСС/ EPA / ALLISON DINNER
В Лос-Анджелесе актриса Анджелина Джоли вышла в свет в сопровождении младшего сына Нокса, которого она родила в браке с актёром Брэдом Питтом. Они прошли по красной дорожке на премии Governors Awards. Нокс редко появляется на публике, поэтому звёздное семейство вызвало бурю оваций и неподдельный интерес.
Сейчас юноше 16 лет, в отличие от братьев и сестёр он не любит публичность и тяжело переносит присутствие рядом с собой папарацци. Поклонники обратили внимание, что мальчик уже ростом с 49-летнююю Джоли, и выглядит он как галантный мужчина. В комментариях в Сети пользователи развернули целую словесную битву, выясняя, на кого Нокс больше похож.
«Какой красавчик вырос! Унаследовал лучшее от папы и мамы, но всё равно словно вылитый Брэд», — написал один из фанатов.
«Материнские гены явно взяли вверх, Нокс похож на родного брата Анджелины — Джеймса Хэйвена», — заметил другой пользователь.
«А взгляд точно как у Джоли, нет сомнений. От Питта он мало что позаимствовал», — поспорил другой комментатор.
Напомним, актёры Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в браке в период с 2014 по 2019 год. У них шестеро детей. Сейчас актриса строит новые отношения, но не афиширует их. Так, её заметили вместе с рэпером Akala на Лондонском кинофестивале BFI. Пара не первый раз появляется вместе, а поклонники гадают, неужели это новый бойфренд звезды.