Не Питт и не Ди Каприо: Учёные определили самого красивого мужчину в мире

Руководитель центра пластической хирургии в Лондоне Де Сильва с помощью золотого сечения выявил самых красивых мужчин в мире. Джонни Депп, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо не вошли даже в десятку лидеров, передаёт Daily Mail.

Первое место с результатом 93,04% идеальности занял британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон. В 2017 году он стал лауреатом премии «Золотой Глобус» за роль в фильме «Под покровом ночи». Де Сильва отметил, что Джонсон может стать самым красивым Джеймсом Бондом в истории.

Аарон Тейлор-Джонсон. Фото Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aarontaylorlohnson

Немного отстал от первого места другой британский актёр Люсьен Лавискаунт («Через год в это же время», «Кэти Кин», «Эмили в Париже»). Его результат — 92,41% красоты. Сильва отметил, что артист набрал наивысший балл по идеальной ширине и длине лица.

Люсьен Лависконт Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ its_lucien

Бронзовую медаль получает ирландский актёр Пол Мескал, получивший 92,38%. Роль в кинокартине «Солнце моё» принесла ему номинацию на «Оскар»

Пол Мескал. Фото © «Гладиатор 2» реж. Ридли Скотт, сценарист

Дэвид Скарпа, Питер Крэйг, Дэвид Францони / Kinopoisk

Немного не хватило до призового места самому известному вампиру Роберту Паттинсону. Он занял четвёртое место с показателем 92,15%. Замыкает пятёрку лидеров Джек Лауден — 90,33%. В десятку самых красивых мужчин также вошли Джордж Клуни, Николас Холт, Чарльз Мелтон, Идрис Эльба и Шахрух Хан.