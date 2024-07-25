Учёные назвали женщину с самым красивым лицом согласно золотому сечению, и этот выбор удивит многих

Учёные составили рейтинг женщин, лица которых наиболее соответствуют золотому сечения. По нему вычисляется идеальная форма и черты лица. Как пишет Daily Mail, первое место заняла 28-летняя британо-американская актриса Аня Тейлор-Джой, известные по сериалам "Ход королевы" и "Острые козырьки", а также фильмам "Опасный элемент" и "Сплит". Её соответствие золотому сечению составило 94,6%.

На третьем месте оказалась американская модель палестино-голландского происхождения Белла Хадид, ранее удерживавшая первенство. Её лицо соответствует идеалу на 94,35%. Второе место заняла актриса Зендея (94,37%).

Зендея и Белла Хадид. Фото © ТАСС / ABACA / Mayer Janet, © Kinopoisk.ru

В топ-10 также вошли актриса Марго Робби, южнокорейская модель и акриса Сон Хегё, певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, китайская актриса Чжан Цзыи, индийская актриса и певица Алия Бхатт и британо-американская актриса с иранскими корнями Назанин Бониади.