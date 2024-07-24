Названы 10 самых красивых актрис за всю историю кино
List Challenges назвал Беллуччи самой красивой актрисой за всю историю кино
Моника Беллуччи. Кадр из фильма © "Малена", реж. Джузеппе Торнаторе, сценарист Лучиано Винчензони / Kinopoisk
За всю историю кино зрители повидали немало красивых и необычных лиц. Однако есть такие, что запомнились и полюбились поклонникам кинематографа особенно сильно. Портал List Challenges составил список самых красивых актрис в мире.
- 1 место — итальянка Моника Беллуччи;
- 2 место — американка Мэрилин Монро;
- 3 место — американка Анджелина Джоли;
- 4 место — американка Джейн Мэнсфилд;
- 5 место — американка Ракель Уэлч;
- 6 место — индианка Айшвария Рай;
- 7 место — шведка Анита Экберг;
- 8 место — американка Рита Хейворт;
- 9 место — датчанка Хелена Кристенсен;
- 10 место — швейцарка Урсула Андресс.
Ранее Life.ru рассказывал о шести известных актрисах, которые сумели добиться успеха в кинематографе, несмотря на отсутствие театрального образования. В их числе оказались Мария Шукшина, Равшана Куркова и другие.