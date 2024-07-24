Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 15:36

Названы 10 самых красивых актрис за всю историю кино

List Challenges назвал Беллуччи самой красивой актрисой за всю историю кино

Моника Беллуччи. Кадр из фильма © "Малена", реж. Джузеппе Торнаторе, сценарист Лучиано Винчензони / Kinopoisk

Моника Беллуччи. Кадр из фильма © "Малена", реж. Джузеппе Торнаторе, сценарист Лучиано Винчензони / Kinopoisk

За всю историю кино зрители повидали немало красивых и необычных лиц. Однако есть такие, что запомнились и полюбились поклонникам кинематографа особенно сильно. Портал List Challenges составил список самых красивых актрис в мире.

  • Моника Беллуччи. Кадр из фильма © "Малена", реж. Джузеппе Торнаторе, сценарист Лучиано Винчензони / Kinopoisk
    Моника Беллуччи. Кадр из фильма © "Малена", реж. Джузеппе Торнаторе, сценарист Лучиано Винчензони / Kinopoisk
  • Мэрилин Монро. Фото © Wikipedia
    Мэрилин Монро. Фото © Wikipedia
  • Анджелина Джоли. Кадр из фильма © "Мистер и миссис Смит", реж. Даг Лайман, сценарист Саймон Кинберг / Kinopoisk
    Анджелина Джоли. Кадр из фильма © "Мистер и миссис Смит", реж. Даг Лайман, сценарист Саймон Кинберг / Kinopoisk
  • Джейн Мэнсфилд. Фото © Wikipedia
    Джейн Мэнсфилд. Фото © Wikipedia
  • Ракель Уэлч. Кадр из фильма © "Чудовище", реж. Клод Зиди, сценарист Мишель Одиар / Kinopoisk
    Ракель Уэлч. Кадр из фильма © "Чудовище", реж. Клод Зиди, сценарист Мишель Одиар / Kinopoisk
  • Айшвария Рай. Кадр из фильма © "Джодха и Акбар", реж. Ашутош Говарикер, сценаристы К.П. Сахена, Раджшри Судхакар / Kinopoisk
    Айшвария Рай. Кадр из фильма © "Джодха и Акбар", реж. Ашутош Говарикер, сценаристы К.П. Сахена, Раджшри Судхакар / Kinopoisk
  • Анита Экберг. Фото © Wikipedia
    Анита Экберг. Фото © Wikipedia
  • Рита Хейворт. Фото © Wikipedia
    Рита Хейворт. Фото © Wikipedia
  • Хелена Кристенсен. Фото © Wikipedia
    Хелена Кристенсен. Фото © Wikipedia
  • Урсула Андресс. Кадр из фильма © "Красное солнце", реж. Теренс Янг, сценарист Уильям Робертс / Kinopoisk
    Урсула Андресс. Кадр из фильма © "Красное солнце", реж. Теренс Янг, сценарист Уильям Робертс / Kinopoisk

Моника Беллуччи. Кадр из фильма © "Малена", реж. Джузеппе Торнаторе, сценарист Лучиано Винчензони / Kinopoisk

1 / 10
  • 1 место — итальянка Моника Беллуччи;
  • 2 место — американка Мэрилин Монро;
  • 3 место — американка Анджелина Джоли;
  • 4 место — американка Джейн Мэнсфилд;
  • 5 место — американка Ракель Уэлч;
  • 6 место — индианка Айшвария Рай;
  • 7 место — шведка Анита Экберг;
  • 8 место — американка Рита Хейворт;
  • 9 место — датчанка Хелена Кристенсен;
  • 10 место — швейцарка Урсула Андресс.

5 звёздных драк с участием знаменитых артисток российского шоу-бизнеса
5 звёздных драк с участием знаменитых артисток российского шоу-бизнеса

Ранее Life.ru рассказывал о шести известных актрисах, которые сумели добиться успеха в кинематографе, несмотря на отсутствие театрального образования. В их числе оказались Мария Шукшина, Равшана Куркова и другие.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Моника Беллуччи
  • Мэрилин Монро (актриса)
  • Анджелина Джоли
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров