Топ-10 самых красивых космонавток за всю историю человечества

Быть космонавтом поистине трудно, ведь не каждый организм способен выдержать сильные перегрузки, да и вестибулярный аппарат у большинства людей не очень развит. Помимо тяжёлой подготовки, нужно справиться и со страхом. В космосе в любой момент может пойти что-то не так, а до Земли далеко. Нужно же не только улететь в космос, но ещё и вернуться — а это дело не из лёгких. Удивительно, как некоторым женщинам хватает сил и храбрости выбрать эту профессию.

40 лет назад, 25 июля 1984 года, женщина впервые вышла в открытый космос и доказала, что "слабый пол" может всё. Этой женщиной стала Светлана Савицкая. В честь памятной даты Life.ru решил рассказать о 10 космонавтках-красавицах со всего мира.

1. Валентина Терешкова

Валентина Терешкова стала первой женщиной в мире, которая полетела в космос. Фото © ТАСС / Черединцев Валентин

Начнём мы, конечно же, с первой женщины, побывавшей в космосе. Валентина Терешкова совершила свой исторический полёт 16 июня 1963 года и стала первой женщиной в мире, отправившейся в космос. Это, кстати, был её единственный полёт. На орбите она провела трое суток, после чего удачно вернулась на Землю.

2. Елена Серова

Елена Серова — первая женщина, посетившая Международную космическую станцию. Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Ещё одна наша соотечественница и гордость России — Елена Серова — тоже удостоилась звания "первой". Она стала первой женщиной, побывавшей на Международной космической станции (МКС). Впервые Елена отправилась в космос в 2014 году и сразу на 167 суток! После удачного возвращения в 2016 году ей присвоили звание Героя Российской Федерации.

3. Жюли Пейетт

Жюли Пейетт после завершения карьеры космонавта ушла в политику и стала генерал-губернатором Канады. Фото © ТАСС / АР / Adrian Wyld

Канадская космонавтка Жюли Пейетт дважды летала в космос и даже поработала там с нашим космонавтом Валерием Токаревым: они вместе чинили устройство подзарядки аккумуляторных батарей модуля "Заря". Сейчас же Жюли больше занимается политикой. Нужно отметить, что получается у неё это удачно, она была 29-м генерал-губернатором Канады.

4. Эньере Клоди

Эньере Клоди — французская женщина-космонавт, дважды побывавшая в космосе. Фото © Wikipedia / Frank Leuband

Эньере Клоди довелось слетать в космос два раза, первый — в 1996 году, а второй — в 2001 году. Второй полёт был на Международную космическую станцию. Клоди стала первой европейкой, побывавшей на МКС. После успешных полётов она ушла в политику и науку. Сейчас Эньере Клоди является директором городка науки и индустрии в Европе.

5. Ли Со Ён

Ли Со Ён совершила свой полёт в 29 лет и стала первым космонавтом Южной Кореи. Фото © Wikipedia / NASA

Ли Со Ён стала первым космонавтом в Южной Корее. Вместо неё должен был лететь мужчина, но из-за неподобающего поведения его отстранили за месяц до события, возложив эту ответственность на хрупкие плечи 29-летней Ли Со Ён. Со своей задачей космонавтка справилась и открыла для Южной Кореи космическое пространство. Кстати, после этого девушка больше не летала в космос. Её первый и последний полёт прошёл в 2008 году.

6. Лю Ян

Лю Ян — первый космонавт Китая, полетевшая в космос в 2012 году. Фото © Wikipedia / Tksteven

Ещё одна прекрасная азиатка, покорившая космос, — Лю Ян. Именно она стала первой женщиной-космонавтом Китая. Её полёт был в 2012 году, а второй аж спустя 10 лет, в 2022 году. В космосе Лю Ян проводит различные эксперименты, в основном в сфере медицины. Кстати, во время второго полёта космонавтка вышла в открытый космос. Интересно, ждать ли китайцам третьего полёта знаменитой Лю Ян.

7. Тиаки Мукаи

Тиаки Мукаи — первая женщина-космонавт Японии. Фото © Wikipedia / NASA

Японцы тоже не отстают и посылают женщин в космос, а почему бы и нет? Интересный факт, что Тиаки стала космонавтом, потому что откликнулась на объявление в газете. Она слетала в космос два раза. С 1998 года женщина прекратила покорять небесные просторы и заняла кресло корпоративного исполнительного директора организации Kao.

8. Хелен Шармен

Хелен Шармен — британская космонавтка, побывавшая на МКС в 2015 году. Фото © Wikipedia / Anne-Katrin Purkiss

Космонавтка Хелен Шармен, полное имя Хелен Патриция Шармен, является британской астронавткой и первой британской женщиной, отправившейся в космос. Она стала членом Европейского космического агентства (ESA) в 2009 году и впоследствии приняла участие в миссии "Индиго" на Международной космической станции (МКС) в 2015 году.

9. Василевская Марина

Марина Василевская обошла три тысячи претенденток в космонавтки и полетела в космос. Фото © Wikipedia / NASA

Красавица Марина Василевская родом из Беларуси и по праву считается гордостью страны, ведь она стала первой белорусской женщиной-космонавтом. Совсем недавно Василевская работала бортпроводницей, но в 2022 году она решила пройти отбор в космонавты, проходивший в Беларуси, и осталась в числе шести лучших претенденток из трёх тысяч желающих. 23 марта 2024 года Марина отправилась в свой первый полёт на корабле "Союз МС-25", который стартовал с космодрома Байконур. Вернулась на Землю девушка уже 6 апреля.

10. Энн Маклейн

Энн Маклейн — американская космонавтка и учёная. Фото © Wikipedia / Bill Ingalls

Космонавтка Энн Маклейн является американской астронавткой и физиком. Она стала известной благодаря своему участию в миссии на Международной космической станции (МКС) в 2018 году. Энн Маклейн также является первой женщиной-астронавтом, присоединившейся к экипажу, в котором все члены были женщинами.