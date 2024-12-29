«Отпускаю с лёгким сердцем»: Бывшая жена Shaman показала горячие фото после развода

Экс-супруга певца Shaman Елена Мартынова организовала фотосессию в полупрозрачном мини-платье и поделилась кадрами в соцсетях. В подписи к ним девушка призналась, что уходящий год был непростым.

На фотографиях 46-летняя женщина предстала в блестящем полупрозрачном платье. Образ дополняли чёрные туфли на каблуках. Елена распустила волосы и сделала естественный макияж.

«С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с лёгким сердцем. Очень давно не чувствовала себя такой свободной!» — призналась Мартынова.