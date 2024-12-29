«Отпускаю с лёгким сердцем»: Бывшая жена Shaman показала горячие фото после развода
Экс-супруга Shaman прервала молчание и выложила фото в откровенном платье
Новые фото Мартыновой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / e.a.martynova
Экс-супруга певца Shaman Елена Мартынова организовала фотосессию в полупрозрачном мини-платье и поделилась кадрами в соцсетях. В подписи к ним девушка призналась, что уходящий год был непростым.
На фотографиях 46-летняя женщина предстала в блестящем полупрозрачном платье. Образ дополняли чёрные туфли на каблуках. Елена распустила волосы и сделала естественный макияж.
«С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с лёгким сердцем. Очень давно не чувствовала себя такой свободной!» — призналась Мартынова.
Недавний развод с супругой Еленой Мартыновой стал серьёзным ударом для певца Ярослава Дронова (Shaman). Несмотря на внешнее спокойствие, артист тяжело переживал разрыв отношений, которые длились более семи лет. Спустя некоторое время SHAMAN появился на публике с певицей Соей (Асият Сайгидова), которую тут же окрестили его новой возлюбленной.