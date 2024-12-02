«Знаю, как это делается»: Певец Shaman назвал инициатора развода
Певец Shaman заявил, что он был инициатором развода с Еленой Мартыновой
Певец SHAMAN. Обложка © VK / SHAMAN
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как Shaman, поделился подробностями своего второго развода. На этот раз певец расстался с Еленой Мартыновой. На программе «Судьба человека» телеканала «Россия 1» артист признался, что в обоих своих браках инициатором расставания был именно он.
«Это мой второй развод, поэтому я уже знаю, как это делается. Инициатором и в первом, и во втором случае был я», — отметил артист, добавив, что расставание с Мартыновой стало для него настоящей бедой. Он подчеркнул, что после семи лет совместной жизни разрыв был особенно болезненным: «Очень сильно эту тему переживаю, всё-таки семь лет и даже больше с человеком были вместе. Когда это происходит после такого длительного периода, это всегда непросто, больно, что называется, отрывать с кожей».
Несмотря на сложные эмоции, певец выразил благодарность своей бывшей супруге. В конце сентября он объявил о разводе в своих социальных сетях, подчеркнув, что пара рассталась по обоюдному согласию и без обид.
Эти слова подтверждают, что, несмотря на разрыв, Дронов и Мартынова сохранили уважение друг к другу. История артиста показывает, что даже публичные люди переживают личные драмы, которые требуют времени и сил для преодоления. Shaman не скрывает своих эмоций и открыто говорит о сложностях, с которыми сталкивается в личной жизни.
Shaman стал известен широкой аудитории в 2022 году благодаря своим патриотическим песням, таким как «Встанем» и «Я русский». Творчество артиста характеризуется глубокими текстами и эмоциональной подачей, что выделяет его на фоне других исполнителей. Его песни не только отражают личные переживания, но и затрагивают важные общественные темы, что делает их актуальными и востребованными.
Напомним, что 14 октября Ярослав Дронов развёлся со второй женой Еленой Мартыновой. Ранее она рассказывала, что решение стало обоюдным, а разошлись они с мужем полюбовно. Спустя некоторое время SHAMAN появился на публике с певицей Соей (Асият Сайгидова), которую тут же окрестили его новой возлюбленной.