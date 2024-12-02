«Знаю, как это делается»: Певец Shaman назвал инициатора развода

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как Shaman, поделился подробностями своего второго развода. На этот раз певец расстался с Еленой Мартыновой. На программе «Судьба человека» телеканала «Россия 1» артист признался, что в обоих своих браках инициатором расставания был именно он.

«Это мой второй развод, поэтому я уже знаю, как это делается. Инициатором и в первом, и во втором случае был я», — отметил артист, добавив, что расставание с Мартыновой стало для него настоящей бедой. Он подчеркнул, что после семи лет совместной жизни разрыв был особенно болезненным: «Очень сильно эту тему переживаю, всё-таки семь лет и даже больше с человеком были вместе. Когда это происходит после такого длительного периода, это всегда непросто, больно, что называется, отрывать с кожей».

Несмотря на сложные эмоции, певец выразил благодарность своей бывшей супруге. В конце сентября он объявил о разводе в своих социальных сетях, подчеркнув, что пара рассталась по обоюдному согласию и без обид.

Эти слова подтверждают, что, несмотря на разрыв, Дронов и Мартынова сохранили уважение друг к другу. История артиста показывает, что даже публичные люди переживают личные драмы, которые требуют времени и сил для преодоления. Shaman не скрывает своих эмоций и открыто говорит о сложностях, с которыми сталкивается в личной жизни.