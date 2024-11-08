Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 14:13

«Подумаешь, только развёлся»: Лепс призвал Shaman найти новую избранницу и срочно взять в жёны

Григорий Лепс призвал Shaman жениться, несмотря на недавний развод

Григорий Лепс и Shaman. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Григорий Лепс и Shaman. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Певец Григорий Лепс предложил приютить артиста Shaman (Ярослав Дронов) у себя дома, ведь Дронов после развода выехал из квартиры, в которой жил с экс-супругой Еленой Мартыновой. На вопрос, где он сейчас обитает, исполнитель хита «Я русский» шуткой ответил, что его дом — на сцене. Лепс, в свою очередь, отметил, что молодому человеку нужно побыстрее найти себе пару.

«Ну и что? Подумаешь, только развёлся. Пора жениться!» — отметил Лепс, его слова приводит kp.ru.

Кроме того, он поздравил Дональда Трампа, который ранее объявил о своей победе на выборах президента США. Артист отметил, что американский политик — «товарищ из наших, из славян», подчеркнув, что у него тоже молодая жена. Певец выразил надежду, что с новым американским лидером у российских артистов получится выйти из-под санкций, и жить станет проще, чем при действующем главе Штатов Джо Байдене.

Костромской депутат решил побороться с Shaman за бренд «Я русский»
Костромской депутат решил побороться с Shaman за бренд «Я русский»

Ранее 62-летний Лепс откровенно рассказал об отношениях с новой возлюбленной, 18-летней первокурсницей Авророй Кибой. Он отметил, что надеется на долгие отношения. Кроме того артист уверен, что в таком союзе у них непременно должны появиться дети.

Александра Мышляева
  • Новости
  • лепс
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar