«Подумаешь, только развёлся»: Лепс призвал Shaman найти новую избранницу и срочно взять в жёны

Певец Григорий Лепс предложил приютить артиста Shaman (Ярослав Дронов) у себя дома, ведь Дронов после развода выехал из квартиры, в которой жил с экс-супругой Еленой Мартыновой. На вопрос, где он сейчас обитает, исполнитель хита «Я русский» шуткой ответил, что его дом — на сцене. Лепс, в свою очередь, отметил, что молодому человеку нужно побыстрее найти себе пару.

«Ну и что? Подумаешь, только развёлся. Пора жениться!» — отметил Лепс, его слова приводит kp.ru.

Кроме того, он поздравил Дональда Трампа, который ранее объявил о своей победе на выборах президента США. Артист отметил, что американский политик — «товарищ из наших, из славян», подчеркнув, что у него тоже молодая жена. Певец выразил надежду, что с новым американским лидером у российских артистов получится выйти из-под санкций, и жить станет проще, чем при действующем главе Штатов Джо Байдене.