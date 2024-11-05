Костромской депутат решил побороться с Shaman за бренд «Я русский»
Костромской депутат Михайлов подал заявку на регистрацию бренда «Я русский»
Заявку на регистрацию бренда под названием «Я русский» подал депутат Костромской думы Владимир Михайлов. О появлении сильного конкурента за право использовать данный товарный знак у певца Shaman, сообщила пресс-служба депутата.
Данное решение представители Михайлова аргументировали тем, что хотели бы сделать бренд «Я русский» общедоступным. Таким образом никто, включая исполнителя Ярослава Дронова, не сможет на нём заработать.
Напомним, Shaman направил два запроса на регистрацию бренда с наименованием «Я русский». Так, под этим наименованием музыкант хочет выпускать спиртные напитки, косметику, продукты питания и даже секс-игрушки. После этого на певца обрушился шквал критики. В итоге Ярославу Дронову пришлось объясняться. Вот только общественные активисты по-прежнему требуют не позволять певцу регистрировать бренд.
Telegram / SHAMAN