«Я слезами могу студию залить сейчас»: Певец Shaman откровенно рассказал о разводе

Развод с супругой Еленой Мартыновой стал серьёзным испытанием для певца Ярослава Дронова (Shaman). Несмотря на внешнее спокойствие, артист тяжело переживал разрыв отношений, которые длились более семи лет. Об этом рассказал сам Ярослав в телепрограмме «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Певец признал, что развод оставил глубокий след в его душе, особенно учитывая вклад Елены в его карьеру. По словам исполнителя, супруга не только поддерживала его, но и сыграла важную роль в его становлении как одного из самых успешных исполнителей в российской музыкальной индустрии.

Shaman рассказал о разводе с супругой. Видео © Telegram / SHAMAN

«Безусловно, это беда, я очень сильно эту тему переживаю. Переживаю, потому что всё-таки семь лет, даже больше, с человеком были вместе. Когда это происходит после такого достаточно длительного периода, это всегда больно, всегда непросто, отрывается с кожей. Простите, но я слезами могу студию залить сейчас. Такие виражи эмоциональные за два месяца», — признался Дронов.

Причиной расставания стал напряжённый рабочий график обоих. Постоянные гастроли Ярослава и занятость Елены не оставляли времени на совместную жизнь, что и привело к разрыву. Свидетельство о расторжении брака датировано 13 октября 2024 года.