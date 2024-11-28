Алсу объяснила, почему не стала менять фамилию после развода с Абрамовым

Певица Алсу поделилась причинами, по которым она решила сохранить замужнюю фамилию после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка в интервью для подкаста «Чёрное/белое» пояснила, что ей важно иметь одну фамилию с их общими детьми.

«Я — Абрамова. У меня такая фамилия в паспорте. Я не поменяла и не буду этого делать. Хочу иметь одну фамилию с моими детьми. Рождение дочерей и сына — самые счастливые дни в моей жизни», — отметила Алсу.

У Алсу и Абрамова трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. Официальный развод был 27 августа 2024 года, когда Пресненский районный суд Москвы расторг их брак. Вскоре после этого в прессе появились слухи о романе Яна Абрамова с моделью Анастасией Решетовой. Алсу отреагировала на эти слухи, оставив комментарий «Врёт» под новостью, в которой модель утверждала, что «не стала бы смотреть на женатого». Артистка также назвала Решетову девушкой древнейшей профессии.

После развода Алсу решила отпраздновать это событие в караоке вместе с близкими подругами. Певица исполнила песню Любови Успенской «К единственному, нежному», которую она назвала «душераздирающей».

Таким образом, решение Алсу сохранить фамилию Абрамова связано с желанием поддерживать близкую связь с детьми и сохранить семейные узы, несмотря на развод.

Алсу — российская певица и автор песен, родившаяся 27 июня 1983 года в Бугульме, Татарстан. Она завоевала популярность в начале 2000-х, выпустив ряд успешных альбомов и хитовых синглов, таких как «Зимний сон». Её стиль сочетает элементы поп-музыки и ритм-энд-блюза.

Алсу также известна своими выступлениями на различных музыкальных конкурсах и фестивалях, включая Лондонский конкурс песни. В 2000 году она представляла Россию на Евровидении и заняла второе место с песней «Solo».