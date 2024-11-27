Алсу удивила поклонников татуировкой после развода с Яном Абрамовым

Певица Алсу привлекла внимание поклонников, опубликовав видео из тату-салона, где ей делают новую татуировку на шее. Пока неизвестно, какой именно рисунок или надпись она выбрала, но фанаты с нетерпением ждут подробностей. В ролике с тату-сеанса звучит песня Арианы Гранде «thank u, next», что добавляет интриги, ведь композиция посвящена бывшим отношениям.

Реакция поклонников на смелый шаг певицы была неоднозначной. Многие удивились, что Алсу решилась на татуировку, и оставили взволнованные комментарии: «Теперь ждём каре!», «Маленькая изюминка, дополняющая вашу красоту!», «От вас не ожидала, но вам наверняка идёт». Некоторые фанаты даже выразили благодарность бывшему супругу Алсу, Яну Абрамову, за то, что после развода певица стала более открытой и активной в творчестве.

Недавно Алсу провела два больших сольных концерта в Доме музыки, где выразила благодарность слушателям за их поддержку. Она призналась, что после 25 лет на сцене эта поддержка особенно важна для неё. «Вы приходите на мои концерты, и это действительно даёт мне силы, помогает ранам зажить быстрее» — сказала певица.

Развод с Яном Абрамовым стал для Алсу не только личной драмой, но и моментом осознания истинной природы их отношений. Певица называла Яна нарциссом и утверждала, что он манипулировал ею и пытался разрушить её репутацию. В своих соцсетях Алсу делилась мыслями из психологической статьи, которая описывала поведение нарциссов после расставания: «Публичное уничтожение вашей репутации — это акт мести».

Судя по публикациям, Абрамов пытался внушить певице, что именно она виновата в распаде их брака. «Он может даже сказать следующее: «Ты никогда меня не любила, ты никогда не относилась ко мне нормально, ты всегда вела себя, как безумная», — отмечала Алсу в посте.

Татуировка для певицы стала не только символом новых начинаний, но и способом закрыть гештальты прошлого. Поклонники с нетерпением ждут новых творческих шагов и поддерживают её на этом пути.