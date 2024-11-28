Shaman поддержал включение современных патриотических песен в школьную программу

В Госдуме обсудили возможность включения современных патриотических песен в школьную программу по музыке. «Парламентская газета» сообщает, что на круглом столе Комитета по культуре, состоявшемся 28 ноября, выступил певец и композитор Ярослав Дронов, известный как Shaman. Он выразил уверенность в успехе этой инициативы, подчеркнув, что такие композиции должны звучать не только на уроках, но и в повседневной жизни молодёжи: по телевидению и из гаджетов.

Минпросвещения поддержало предложение депутатов о введении патриотических песен в школьную программу. На уроках могут начать изучать и исполнять песни Shaman, Олега Газманова, группы «Любэ» и других исполнителей. Зампред думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что такие композиции могут повысить интерес к культуре, природе и любви к Родине.

Однако, как отметил народный артист России Олег Газманов, пробиться с патриотической тематикой на радио и телевидение сегодня непросто. «На наш проект «Родники» за два года пришло уже 10 тысяч песен, и 99 процентов из них — патриотические», — рассказал он, подчёркивая актуальность темы.

Участники круглого стола предложили внести в резолюцию пункт о включении патриотических песен в программу 1–8 классов, а также о более широком представлении этих композиций в СМИ и на цифровых платформах. Это поможет не только популяризировать патриотическую музыку, но и воспитать новое поколение, которое будет ценить и уважать свою культуру и историю.

Shaman обрёл популярность в 2022 году, когда его патриотические песни, такие как «Встанем» и «Я русский», стали символами национального единства на фоне сложной геополитической ситуации. Эти композиции, наполненные чувством гордости за Родину, нашли отклик в сердцах многих россиян и укрепили его статус как одного из ведущих артистов страны.