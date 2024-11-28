Олег Газманов пожаловался, что молодёжь не хочет слушать патриотические песни

Народный артист России Олег Газманов на встрече в Госдуме высказался о развитии отечественной музыкальной индустрии и патриотическом воспитании молодёжи. Он выразил недовольство тем, что российские радиостанции и телеканалы обращают недостаточно внимания на патриотические композиции, особенно в свете текущих событий в стране.

Газманов разочарован тем, что молодёжь не проявляет активного интереса к военным песням. «Вот наши дети, мы упустили уже одно поколение. Вот за эти, сколько там, два, три, несколько десятков лет», — сказал артист. Одна из причин — недостаток патриотических песен в медиапространстве. Певец подчеркнул, что российские музыкальные сервисы совершают ошибку, игнорируя тему СВО.

Ещё одной причиной певец считает зарубежные сервисы. Молодые люди продолжают пользоваться подобными сайтами, например, YouTube, умело обходя блокировки. При этом Газманов признаёт, что российские интернет-сервисы пока не достигли уровня популярного видеохостинга. И вместо его запрета предлагает продвигать собственный контент, который может понравиться молодёжи — качественные патриотические песни.

Певец также заметил, что в период позднего СССР песни зашли в тупик, что, по его мнению, даже могло стать одной из причин распада страны. Он подчеркнул важность патриотического воспитания молодёжи и отметил, что в школах дети слушают одни песни, в то время как в интернете и на телевидении звучат совершенно другие композиции.