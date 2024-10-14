Олег Газманов назвал себя кавалером всех санкций

Канал Олега Газманова на YouTube закрыли, но народный артист России не расстраивается и даже гордится санкциями, которые ввели против него на Западе. Об этом артист рассказал РИА «Новости» на пресс-конференции, посвящённой новой концертной программе «Русский мир» и сольному концерту, который скоро пройдёт в Кремле.

«Площадка закрывает тех певцов, которые выступают за страну с песнями, которые полезны стране. Я горжусь, что меня закрыли. Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста. На меня санкции наложили и Новая Зеландия, и Канада. Не говорю уже про Америку и Европу», — поделился Газманов.

Артиста не смущает, что он не сможет поехать в ряд западных стран. Главное, по мнению певца, что его любят и ждут в России.

«Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна. Я всегда писал песни для нашей страны и для наших людей», — добавил он.