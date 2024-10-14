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14 октября, 19:36

Олег Газманов назвал себя кавалером всех санкций

Газманов заявил, что гордится введёнными против него западными санкциями

Олег Газманов. Фото © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Олег Газманов. Фото © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Канал Олега Газманова на YouTube закрыли, но народный артист России не расстраивается и даже гордится санкциями, которые ввели против него на Западе. Об этом артист рассказал РИА «Новости» на пресс-конференции, посвящённой новой концертной программе «Русский мир» и сольному концерту, который скоро пройдёт в Кремле.

«Площадка закрывает тех певцов, которые выступают за страну с песнями, которые полезны стране. Я горжусь, что меня закрыли. Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста. На меня санкции наложили и Новая Зеландия, и Канада. Не говорю уже про Америку и Европу», — поделился Газманов.

Артиста не смущает, что он не сможет поехать в ряд западных стран. Главное, по мнению певца, что его любят и ждут в России.

«Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна. Я всегда писал песни для нашей страны и для наших людей», — добавил он.

Олег Газманов похвастался успехами юных артистов-патриотов из своего проекта «Родники»
Олег Газманов похвастался успехами юных артистов-патриотов из своего проекта «Родники»

Ранее Life.ru рассказывал, что 22 августа в России отмечался День Государственного флага. Газманов отметил праздник фантастическим клипом на песню «Русский мир», подчеркнув в ролике многонациональное единство, разнообразие культур и дух всех жителей нашей страны.

Алена Пенчугина
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