Олег Газманов назвал себя кавалером всех санкций
Газманов заявил, что гордится введёнными против него западными санкциями
Олег Газманов. Фото © Telegram / Газманов Олег Михайлович
Канал Олега Газманова на YouTube закрыли, но народный артист России не расстраивается и даже гордится санкциями, которые ввели против него на Западе. Об этом артист рассказал РИА «Новости» на пресс-конференции, посвящённой новой концертной программе «Русский мир» и сольному концерту, который скоро пройдёт в Кремле.
«Площадка закрывает тех певцов, которые выступают за страну с песнями, которые полезны стране. Я горжусь, что меня закрыли. Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста. На меня санкции наложили и Новая Зеландия, и Канада. Не говорю уже про Америку и Европу», — поделился Газманов.
Артиста не смущает, что он не сможет поехать в ряд западных стран. Главное, по мнению певца, что его любят и ждут в России.
«Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна. Я всегда писал песни для нашей страны и для наших людей», — добавил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что 22 августа в России отмечался День Государственного флага. Газманов отметил праздник фантастическим клипом на песню «Русский мир», подчеркнув в ролике многонациональное единство, разнообразие культур и дух всех жителей нашей страны.