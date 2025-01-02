12 редких кадров с советскими знаменитостями из любимого кино СССР
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Почему бы не окунуться в приятную ностальгию и не посмотреть на редкие кадры наших любимых советских звёзд театра и кино. Фото со съёмок — этого вы точно ещё не видели.
То, как актёры выглядят на съёмочной площадке, перевоплощаясь из одного своего героя в другого, и как на самом деле знаменитости ведут себя на перерывах между дублями, — два разных мира. Почему бы нам сегодня их не совместить? Предлагаем подглядеть на народных артистов СССР и именитых режиссёров, поглощённых работой. Осторожно: эти фотографии советского кино вызывают сильную ностальгию и желание пересмотреть все фильмы, снятые во времена СССР.
1. Магия на съёмках знаменитого советского фильма «Зеркало»
Кадр со съёмок © «Зеркало». Режиссёр — Андрей Тарковский, сценаристы —
Александр Мишарин, Андрей Тарковский, Арсений Тарковский / Kinopoisk.ru
2. Какими мы запомнили советских актёров? Инна Ульянова и Елена Коренева на съёмках кинофильма «Покровские ворота»
Кадр со съёмок © «Покровские ворота». Режиссёр — Михаил Козаков, сценарист — Леонид Зорин / Kinopoisk.ru
3. Любимое кино СССР: молодой Михаил Боярский в «Таможне»
Кадр со съёмок © «Таможня». Режиссёр — Александр Муратов, сценаристы —
Исай Константинов, Владимир Мазур / Kinopoisk.ru
4. Редкие кадры со съёмочной площадки фильмов СССР: такую «Гусарскую балладу» вы не видели
Кадр со съёмок © «Гусарская баллада». Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы —
Александр Гладков, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
5. Олег Басилашвили и Марина Неёлова на репетиции. Сцена из «Осеннего марафона»
Кадр со съёмок © «Осенний марафон». Режиссёр — Георгий Данелия, сценарист — Александр Володин / Kinopoisk.ru
6. Как снимали кино в СССР: Леонид Гайдай патрулирует подготовку опричников
Кадр со съёмок © «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru
7. Как на самом деле развлекались знаменитости СССР, снимаясь в кино: «Жестокий романс»
Кадр со съёмок © «Жестокий романс». Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эльдар Рязанов, Александр Островский / Kinopoisk.ru
8. Антонию Сантилли научили водить машину ради роли в советском фильме «Невероятные приключения итальянцев в России»
Кадр со съёмок © «Невероятные приключения итальянцев в России». Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа / Kinopoisk.ru
9. Закадровая жизнь советских актёров во время перерыва между съёмками: режиссёр Алексей Коренев, актрисы Людмила Зайцева и Галина Польских
Кадр со съёмок © «По семейным обстоятельствам». Режиссёр — Алексей Коренев, сценарист — Валентин Азерников / Kinopoisk.ru
10. Советский и лучший в мире Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова и сэр Генри Баскервиль Никита Михалков
Кадр со съёмок © «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». Режиссёр — Игорь Масленников, сценаристы — Игорь Масленников, Артур Конан Дойл, Юрий Векслер / Kinopoisk.ru
11. Удивительная жизнь советских актёров: редкие кадры со съёмок советского кино
Режиссёр Андрей Кончаловский и Ирина Мирошниченко на съёмках картины «Дядя Ваня», 1971 год. Фото © miroshnichenko.livejournal.com
12. Как снимали кинокартину «Тихий Дон»: фотографии актёров с площадки
Кадр со съёмок © «Тихий Дон». Режиссёр — Сергей Герасимов, сценаристы — Сергей Герасимов, Михаил Шолохов / Kinopoisk.ru
Смотря на эти фотографии, хочется поскорее сделать горячий чай и поудобнее расположиться на диване, чтобы устроить марафон просмотров советских фильмов. А какой кадр закулисной жизни из показанных нами понравился или впечатлил вас сильнее всего?
Кадр со съёмок © «Служебный роман». Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru