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21 сентября, 16:00

12 редких кадров с советскими знаменитостями из любимого кино СССР

Почему бы не окунуться в приятную ностальгию и не посмотреть на редкие кадры наших любимых советских звёзд театра и кино. Фото со съёмок — этого вы точно ещё не видели.

То, как актёры выглядят на съёмочной площадке, перевоплощаясь из одного своего героя в другого, и как на самом деле знаменитости ведут себя на перерывах между дублями, — два разных мира. Почему бы нам сегодня их не совместить? Предлагаем подглядеть на народных артистов СССР и именитых режиссёров, поглощённых работой. Осторожно: эти фотографии советского кино вызывают сильную ностальгию и желание пересмотреть все фильмы, снятые во времена СССР.

1. Магия на съёмках знаменитого советского фильма "Зеркало"

Кадр со съёмок © "Зеркало". Режиссёр — Андрей Тарковский, сценаристы — Александр Мишарин, Андрей Тарковский, Арсений Тарковский / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок © "Зеркало". Режиссёр — Андрей Тарковский, сценаристы —
Александр Мишарин, Андрей Тарковский, Арсений Тарковский / Kinopoisk.ru

2. Какими мы запомнили советских актёров? Инна Ульянова и Елена Коренева на съёмках кинофильма "Покровские ворота"

Кадр со съёмок © "Покровские ворота". Режиссёр — Михаил Козаков, сценарист — Леонид Зорин / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок © "Покровские ворота". Режиссёр — Михаил Козаков, сценарист — Леонид Зорин / Kinopoisk.ru

3. Любимое кино СССР: молодой Михаил Боярский в "Таможне"

Кадр со съёмок © "Таможня". Режиссёр — Александр Муратов, сценаристы — Исай Константинов, Владимир Мазур / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок © "Таможня". Режиссёр — Александр Муратов, сценаристы —
Исай Константинов, Владимир Мазур / Kinopoisk.ru

4. Редкие кадры со съёмочной площадки фильмов СССР: такую "Гусарскую балладу" вы не видели

Кадр со съёмок © "Гусарская баллада". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Александр Гладков, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок © "Гусарская баллада". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы —
Александр Гладков, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

5. Олег Басилашвили и Марина Неёлова на репетиции. Сцена из "Осеннего марафона"

Кадр со съёмок © "Осенний марафон". Режиссёр — Георгий Данелия, сценарист — Александр Володин / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок © "Осенний марафон". Режиссёр — Георгий Данелия, сценарист — Александр Володин / Kinopoisk.ru

6. Как снимали кино в СССР: Леонид Гайдай патрулирует подготовку опричников

Кадр со съёмок © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

7. Как на самом деле развлекались знаменитости СССР, снимаясь в кино: "Жестокий романс"

Кадр со съёмок © "Жестокий романс". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эльдар Рязанов, Александр Островский / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок © "Жестокий романс". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эльдар Рязанов, Александр Островский / Kinopoisk.ru

8. Антонию Сантилли научили водить машину ради роли в советском фильме "Невероятные приключения итальянцев в России"

Кадр со съёмок © "Невероятные приключения итальянцев в России". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок © "Невероятные приключения итальянцев в России". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа / Kinopoisk.ru

9. Закадровая жизнь советских актёров во время перерыва между съёмками: режиссёр Алексей Коренев, актрисы Людмила Зайцева и Галина Польских

Кадр со съёмок ©  "По семейным обстоятельствам". Режиссёр — Алексей Коренев, сценарист — Валентин Азерников / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок ©  "По семейным обстоятельствам". Режиссёр — Алексей Коренев, сценарист — Валентин Азерников / Kinopoisk.ru

10. Советский и лучший в мире Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова и сэр Генри Баскервиль Никита Михалков

Кадр со съёмок ©  "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей". Режиссёр — Игорь Масленников, сценаристы — Игорь Масленников, Артур Конан Дойл, Юрий Векслер / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок ©  "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей". Режиссёр — Игорь Масленников, сценаристы — Игорь Масленников, Артур Конан Дойл, Юрий Векслер / Kinopoisk.ru

11. Удивительная жизнь советских актёров: редкие кадры со съёмок советского кино

Режиссёр Андрей Кончаловский и Ирина Мирошниченко на съёмках картины "Дядя Ваня", 1971 год. Фото © miroshnichenko.livejournal.com

Режиссёр Андрей Кончаловский и Ирина Мирошниченко на съёмках картины "Дядя Ваня", 1971 год. Фото © miroshnichenko.livejournal.com

12. Как снимали кинокартину "Тихий Дон": фотографии актёров с площадки

Кадр со съёмок ©  "Тихий Дон". Режиссёр — Сергей Герасимов, сценаристы — Сергей Герасимов, Михаил Шолохов / Kinopoisk.ru

Кадр со съёмок ©  "Тихий Дон". Режиссёр — Сергей Герасимов, сценаристы — Сергей Герасимов, Михаил Шолохов / Kinopoisk.ru

Смотря на эти фотографии, хочется поскорее сделать горячий чай и поудобнее расположиться на диване, чтобы устроить марафон просмотров советских фильмов. А какой кадр закулисной жизни из показанных нами понравился или впечатлил вас сильнее всего?

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Обложка ©

Кадр со съёмок © "Служебный роман". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Елизавета Терешкова
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