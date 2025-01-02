12 редких кадров с советскими знаменитостями из любимого кино СССР

То, как актёры выглядят на съёмочной площадке, перевоплощаясь из одного своего героя в другого, и как на самом деле знаменитости ведут себя на перерывах между дублями, — два разных мира. Почему бы нам сегодня их не совместить? Предлагаем подглядеть на народных артистов СССР и именитых режиссёров, поглощённых работой. Осторожно: эти фотографии советского кино вызывают сильную ностальгию и желание пересмотреть все фильмы, снятые во времена СССР.

1. Магия на съёмках знаменитого советского фильма «Зеркало»

Кадр со съёмок © «Зеркало». Режиссёр — Андрей Тарковский, сценаристы —

Александр Мишарин, Андрей Тарковский, Арсений Тарковский / Kinopoisk.ru

2. Какими мы запомнили советских актёров? Инна Ульянова и Елена Коренева на съёмках кинофильма «Покровские ворота»

Кадр со съёмок © «Покровские ворота». Режиссёр — Михаил Козаков, сценарист — Леонид Зорин / Kinopoisk.ru

3. Любимое кино СССР: молодой Михаил Боярский в «Таможне»

Кадр со съёмок © «Таможня». Режиссёр — Александр Муратов, сценаристы —

Исай Константинов, Владимир Мазур / Kinopoisk.ru

4. Редкие кадры со съёмочной площадки фильмов СССР: такую «Гусарскую балладу» вы не видели

Кадр со съёмок © «Гусарская баллада». Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы —

Александр Гладков, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

5. Олег Басилашвили и Марина Неёлова на репетиции. Сцена из «Осеннего марафона»

Кадр со съёмок © «Осенний марафон». Режиссёр — Георгий Данелия, сценарист — Александр Володин / Kinopoisk.ru

6. Как снимали кино в СССР: Леонид Гайдай патрулирует подготовку опричников

Кадр со съёмок © «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

7. Как на самом деле развлекались знаменитости СССР, снимаясь в кино: «Жестокий романс»

Кадр со съёмок © «Жестокий романс». Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эльдар Рязанов, Александр Островский / Kinopoisk.ru

8. Антонию Сантилли научили водить машину ради роли в советском фильме «Невероятные приключения итальянцев в России»

Кадр со съёмок © «Невероятные приключения итальянцев в России». Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа / Kinopoisk.ru

9. Закадровая жизнь советских актёров во время перерыва между съёмками: режиссёр Алексей Коренев, актрисы Людмила Зайцева и Галина Польских

Кадр со съёмок © «По семейным обстоятельствам». Режиссёр — Алексей Коренев, сценарист — Валентин Азерников / Kinopoisk.ru

10. Советский и лучший в мире Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова и сэр Генри Баскервиль Никита Михалков

Кадр со съёмок © «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». Режиссёр — Игорь Масленников, сценаристы — Игорь Масленников, Артур Конан Дойл, Юрий Векслер / Kinopoisk.ru

11. Удивительная жизнь советских актёров: редкие кадры со съёмок советского кино

Режиссёр Андрей Кончаловский и Ирина Мирошниченко на съёмках картины «Дядя Ваня», 1971 год. Фото © miroshnichenko.livejournal.com

12. Как снимали кинокартину «Тихий Дон»: фотографии актёров с площадки

Кадр со съёмок © «Тихий Дон». Режиссёр — Сергей Герасимов, сценаристы — Сергей Герасимов, Михаил Шолохов / Kinopoisk.ru