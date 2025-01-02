В Британии спустя 52 года нашли живой и здоровой пропавшую без вести женщину

Британская полиция раскрыла дело, остававшееся неразрешённым в течение полувека. Жительница города Ковентри в Западном Мидленде пропала без вести 52 года назад, и вот на днях её нашли, пишет газета The Guardian.

16-летняя Шейла Фокс таинственно исчезла в 1972 году. Родители девушки обратились в полицию, заявив, что она могла скрыться с мужчиной, который гораздо старше её. В ходе расследования рассматривались различные версии произошедшего, включая предположение о том, что Шейла могла уйти из родного городка по собственному желанию.

Долгие 52 года исчезнувшая не выходила на связь с близкими. Недавно полиция вновь опубликовала ориентировку с её фотографией и пометкой «Разыскивается». На этот раз поиски увенчались успехом: стражи порядка получили звонок с информацией о местонахождении 68-летней Фокс.

Известно, что пропавшая всё это время проживала в другой части страны. Она находится в безопасности и чувствует себя хорошо. Причина, по которой несовершеннолетняя девушка решила сбежать из дома и прекратила общение с родителями, не сообщается.