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30 декабря, 16:23

В Москве с собаками и дронами ищут мужчину, пропавшего после ссоры с женой

В Москве разыскивают 56-летнего мужчину, который ушёл из дома после ссоры с женой. Как сообщил источник 360.ru, он не выходит на связь с 28 декабря.

По словам знакомых, москвич ушёл в сторону Битцевского парка. Его мобильный телефон до сих пор недоступен. К поиску мужчины подключились 35 добровольцев «Лизы Алерт», а также кинологи. Полицейские пытаются отследить маршрут потерявшегося при помощи камер и БПЛА с тепловизором. Парк, куда направился обиженный супруг, многолюдный и хорошо просматривается со всех сторон.

Приметы москвича: рост 176 см, нормальное телосложение, волосы сбриты, глаза серо-голубые. Он был одет в чёрное пальто, того же цвета брюки и ботинки, светло-бежевый свитер, синюю футболку и бежевую кепку из искусственного меха.

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Ранее в Приморье завершили поиски подростка, пропавшего на 20 дней. Мальчика обнаружили на одной из улиц во Владивостоке живым. Противоправных действий в отношении него не совершали никаких. Школьник и раньше уходил из дома.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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