В Приморье закончили поиски школьника, пропавшего 20 дней назад

Во Владивостоке правоохранители нашли подростка, который более двух недель назад ушёл в школу в приморской Находке и на обратном пути пропал. Об этом сообщает УМВД России по региону.

«Сегодня благодаря профессионализму и грамотным действиям сотрудников Госавтоинспекции Владивостока и оперативникам уголовного розыска регионального управления МВД... местонахождение пропавшего установлено. Его задержали в районе улицы Каштановой во Владивостоке», — сообщает краевая полиция.

Уточняется, что противоправных действий в отношении школьника не совершалось.

По данным полиции, о пропаже подростка вечером 9 декабря доложила воспитатель центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Экстренно был поднят личный состав местных отделов внутренних дел, к поискам мальчика подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска, представители МЧС, волонтёры отряда «ПримПоиск». Вскоре парня объявили в розыск.

Уполномоченный по правам ребёнка региона Ольга Романова рассказала РИА «Новости», что подросток и раньше уходил из дома.