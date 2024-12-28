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Регион
28 декабря, 15:56

В Приморье закончили поиски школьника, пропавшего 20 дней назад

Во Владивостоке полицейские нашли живым школьника, пропавшего 20 дней назад

Пропавший подросток в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Пропавший подросток в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Во Владивостоке правоохранители нашли подростка, который более двух недель назад ушёл в школу в приморской Находке и на обратном пути пропал. Об этом сообщает УМВД России по региону.

«Сегодня благодаря профессионализму и грамотным действиям сотрудников Госавтоинспекции Владивостока и оперативникам уголовного розыска регионального управления МВД... местонахождение пропавшего установлено. Его задержали в районе улицы Каштановой во Владивостоке», — сообщает краевая полиция.

Уточняется, что противоправных действий в отношении школьника не совершалось.

По данным полиции, о пропаже подростка вечером 9 декабря доложила воспитатель центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Экстренно был поднят личный состав местных отделов внутренних дел, к поискам мальчика подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска, представители МЧС, волонтёры отряда «ПримПоиск». Вскоре парня объявили в розыск.

Уполномоченный по правам ребёнка региона Ольга Романова рассказала РИА «Новости», что подросток и раньше уходил из дома.

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Ранее Life.ru писал, что пропавшего по пути в школу первоклашку из Челябинска нашли в другом городе. Инцидент начался с того, что мальчик сел в маршрутку.

Николай Рюмин
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