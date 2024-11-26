48-летний уральский мужик сбежал из дома из-за развода мамы с папой

В Екатеринбурге пропал 48-летний мужчина после того, как узнал о разводе родителей. В полицию обратилась 75-летняя мать «‎сурового» уральца, пишет URA.ru.

По словам матери, узнав, что они с отцом расходятся, сын ушёл из дома и не вернулся. Его местонахождение никому неизвестно, а сотовый недоступен. Пожилая мама написала заявление о розыске сына. Приметы пропавшего: рост 160 см, короткие чёрные волосы, серо-зелёные глаза. На момент ухода из дома был одет в чёрные штаны, куртку, туфли и серую шапку.

«Заявление о розыске гражданина 1976 года рождения поступило в отдел полиции №4 Ленинского района. Полицией предпринимаются меры по установлению его местонахождения», — сообщили в пресс-группе городского УМВД.