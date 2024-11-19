14-летняя школьница в хиджабе пропала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходят поиски 14-летней школьницы Еровой Бибизулхии. Девочка ушла из дома 18 ноября. На данный момент её местонахождение неизвестно.

«Приметы разыскиваемой: рост 160 см, лицо круглое, глаза карие, волосы тёмные, длинные. На момент ухода из дома на улице Металлургов, 32а, была одета в чёрные хиджаб, куртку и ботинки», — сообщает УМВД РФ по городу Екатеринбургу.

К поискам школьницы уже подключились сотрудники полиции. Информацию по местонахождению Бибизулхии можно передать по телефонам +7 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9) либо 02.