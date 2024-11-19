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19 ноября, 08:01

14-летняя школьница в хиджабе пропала в Екатеринбурге

Пропавшая школьница Ерова Бибизулхия. Обложка © УМВД РФ по городу Екатеринбургу.

Пропавшая школьница Ерова Бибизулхия. Обложка © УМВД РФ по городу Екатеринбургу.

В Екатеринбурге проходят поиски 14-летней школьницы Еровой Бибизулхии. Девочка ушла из дома 18 ноября. На данный момент её местонахождение неизвестно.

«Приметы разыскиваемой: рост 160 см, лицо круглое, глаза карие, волосы тёмные, длинные. На момент ухода из дома на улице Металлургов, 32а, была одета в чёрные хиджаб, куртку и ботинки»,сообщает УМВД РФ по городу Екатеринбургу.

К поискам школьницы уже подключились сотрудники полиции. Информацию по местонахождению Бибизулхии можно передать по телефонам +7 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9) либо 02.

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Ранее сообщалось о пропаже двух подростков в Нижнем Тагиле. 13- летние ребята не вернулись домой из школы, родители моментально обратились в полицию. Прямо сейчас продолжаются поиски детей. К розыску также подключились волонтёры из отряда «ЛизаАлерт».

Наталья Афонина
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