Тело пропавшего в Рязани студента медвуза нашли по сигналу со смартфона
В Рязани спасатели нашли в пруду тело пропавшего студента медуниверситета
В Рязани найден мёртвым пропавший студент. Обложка © VK / МСО РязГМУ Salus им. В.И. Васильева
В Рязани спасатели достали из водоёма в Новопавловской роще тело 18-летнего студента Эль Мшиши Адиля, поиски которого велись с 7 ноября. О трагедии сообщается в группе «МСО РязГМУ Salus им. В.И. Васильева» в соцсети.
Эль Мшиши Адиль. Фото © VK / LizaAlert Рязань
Молодой человек учился в местном медицинском институте. Он перестал выходить на связь днём 7 ноября. Только через неделю водолазы поисково-спасательной службы смогли найти погибшего Эль Мшиши Адиля. Всё это время поиски велись в районе водоёма по данным геолокации с его телефона. Причины гибели установит экспертиза.
Ранее сообщалось, что писатель-фантаст Глеб Датнов, которому было 42 года, трагически скончался в Москве при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время его тело проходит экспертизу, а родные получили уведомление о том, что похороны придется провести в закрытом гробу.