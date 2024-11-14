Тело пропавшего в Рязани студента медвуза нашли по сигналу со смартфона

В Рязани спасатели достали из водоёма в Новопавловской роще тело 18-летнего студента Эль Мшиши Адиля, поиски которого велись с 7 ноября. О трагедии сообщается в группе «МСО РязГМУ Salus им. В.И. Васильева» в соцсети.

Эль Мшиши Адиль. Фото © VK / LizaAlert Рязань

Молодой человек учился в местном медицинском институте. Он перестал выходить на связь днём 7 ноября. Только через неделю водолазы поисково-спасательной службы смогли найти погибшего Эль Мшиши Адиля. Всё это время поиски велись в районе водоёма по данным геолокации с его телефона. Причины гибели установит экспертиза.