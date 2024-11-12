Тело автора «Хроник наёмного убийцы» нашли в столичном морге. Родные уверены: это криминал

Писатель-фантаст Глеб Датнов, которому было 42 года, трагически скончался в Москве при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время его тело проходит экспертизу, а родные получили уведомление о том, что похороны придется провести в закрытом гробу. Из квартиры Датнова пропали документы, подтверждающие его право собственности. Мать писателя, известного по циклу «Хроники наёмного убийцы» подозревает, что в его смерти может быть замешан криминал, и что его имущество теперь может принадлежать кому-то другому.

Когда Глеб исчез, пишет aif.ru, его мать сразу заподозрила неладное. Она уверена, что сын никогда бы не оставил своих домашних животных. Ей удалось выяснить, что последний раз Глеба видели на работе 24 октября. Он пришёл в офис интернет-магазина мотоциклов премиум-класса, где подрабатывал, с явными симптомами ОРВИ. У него была вялость, нарушенная координация движений и покрасневшие глаза. Глеба отпустили домой.

Бывшая жена Датнова сообщила, что 25 октября он позвонил ей и больным голосом рассказал, что простудился, самолечение не помогает, и он собирается к дежурному врачу в поликлинику. После этого его никто не видел и не слышал.

Татьяна, мать Глеба, написала заявление в полицию 3 ноября. 7 ноября ей сообщили, что тело сына находится в Царицынском морге — учреждении для судебно-медицинской экспертизы, куда направляют криминальные трупы. Семье удалось выяснить, что 25 октября Глеба на скорой помощи доставили в ГКБ им. Юдина на Каширском шоссе, недалеко от его дома, но какой диагноз ему поставили — неизвестно. Документов о госпитализации не сохранилось. Он покинул больницу в тот же день.

Позже родным через знакомых ужалось выяснилось, что Глеб поступал в больницу дважды. Во второй раз — 27 октября, когда его забрала скорая в состоянии клинической смерти. Он провел в реанимации ровно 31 минуту, но врачи не смогли его спасти и констатировали смерть.

Мать подозревает, что смерть её сына могла быть насильственной. Когда 5 ноября она пришла в его квартиру, вскрытую МЧС для того, чтобы забрать кошек и крыс, она не нашла документов на квартиру в привычном месте. Глеб был единственным собственником жилья и единственным прописанным в нём.