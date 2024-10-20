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20 октября, 10:03

Загадочно погибшую в Турции россиянку похоронили

В Турции похоронили россиянку Караджу, найденную мёртвой в ореховой роще

Маргарита Караджа. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Margarita Karaca

Маргарита Караджа. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Margarita Karaca

В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджу, которую нашли мёртвой в ореховой роще после почти недельных поисков. Об этом сообщило местное издание OrduGazete.

На церемонию прощания приехали как родственники женщины из России, так и из Турции. Караджа эмигрировала из РФ около 10 лет назад. В Турции она вышла замуж, но продолжала поддерживать контакты с близкими. Сейчас полиция продолжает выяснить причину гибели россиянки. Одна из версий — самоубийство.

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Напомним, россиянка Маргарита Караджа пропала в турецком уезде Алтынорду 8 октября. Позже 57-летнюю женщину нашли мёртвой в ореховой роще. Полиция Турции начала расследование. Причины смерти Караджи пока не установлены.

Татьяна Миссуми
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