Загадочно погибшую в Турции россиянку похоронили
В Турции похоронили россиянку Караджу, найденную мёртвой в ореховой роще
Маргарита Караджа. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Margarita Karaca
В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджу, которую нашли мёртвой в ореховой роще после почти недельных поисков. Об этом сообщило местное издание OrduGazete.
На церемонию прощания приехали как родственники женщины из России, так и из Турции. Караджа эмигрировала из РФ около 10 лет назад. В Турции она вышла замуж, но продолжала поддерживать контакты с близкими. Сейчас полиция продолжает выяснить причину гибели россиянки. Одна из версий — самоубийство.
Напомним, россиянка Маргарита Караджа пропала в турецком уезде Алтынорду 8 октября. Позже 57-летнюю женщину нашли мёртвой в ореховой роще. Полиция Турции начала расследование. Причины смерти Караджи пока не установлены.