Загадочно погибшую в Турции россиянку похоронили

В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджу, которую нашли мёртвой в ореховой роще после почти недельных поисков. Об этом сообщило местное издание OrduGazete.

На церемонию прощания приехали как родственники женщины из России, так и из Турции. Караджа эмигрировала из РФ около 10 лет назад. В Турции она вышла замуж, но продолжала поддерживать контакты с близкими. Сейчас полиция продолжает выяснить причину гибели россиянки. Одна из версий — самоубийство.