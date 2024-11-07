Двое 13-летних подростков пропали в Нижнем Тагиле
Пропали Мария Репрынцева и Максим Сизиков. Фото © VK / МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле 6 ноября пропали 13-летние подростки Мария Репрынцева и Максим Сизиков. В полицию обратились испуганные родители школьников, когда те не вернулись домой после учёбы. Прямо сейчас продолжаются поиски детей.
«В полицию обратились родители Марии Репрынцевой и Максима Сизикова, учащихся 7 класса школы 144, которые сообщили, что дети после занятий не вернулись домой. Проверяются места их возможного местонахождения», — сообщают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» сообщили ориентировки пропавших: рост Максима 183 сантиметра, он худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на нём была чёрная куртка, чёрные штаны, бежевые ботинки и чёрная шапка. Рост Марии 165 см, она худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения на ней была тёмно-зелёная куртка, голубые джинсы, чёрные полусапоги и чёрная шапка.
Ориентировки пропавших. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области
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