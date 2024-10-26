Школьник сбежал из дома из-за запрета на просмотр телевизора

В городе Берёзовском Кемеровской области нашли школьника, который сбежал из дома из-за телевизора. 12-летнего пацанёнка домой вернули сотрудники полиции, сообщает УМВД Кемеровской области.

Звонок о пропаже ребёнка в отдел поступил поздно ночью. В правоохранительные органы обратилась 47-летняя местная жительница, которая рассказала, что легла спать, а проснувшись около трёх часов ночи, поняла, что её сын пропал.

Масштабные поиски организовали сразу. Найти мальчика удалось утром около железнодорожного переезда. Школьник объяснил, что сбежал от мамы, чтобы её проучить. Оказывается, женщина запретила ему смотреть ночью телевизор и пообещала отобрать телефон. Ребёнка уже вернули родителям, проводится проверка.