В Набережных Челнах ищут мужчину, который 2 дня назад ушёл из дома и не вернулся

В Набережных Челнах пропал молодой человек. Об исчезновении мужчины сообщил телеграм-канал «Челны Онлайн».

«Отделом полиции №4 «Электротехнический», разыскивается без вести пропавший Таран Тимур Игоревич, 10.06.2001 года рождения, который 18.10.2024 года ушёл из дома 7/13 и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — рассказали в издании.

Уточняется, что пропавший мужчина выглядит на 20 лет, его рост около 178 см, телосложение худощавое, волосы короткие и чёрные. На нем была надета удлинённая черная пуховка из плащёвки, синие джинсы и чёрные кроссовки. При себе у него был портфель с длинным ремнём.