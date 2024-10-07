Пропавшие на Камчатке туристы найдены спасателями

Пропавшую группу путешественников на Камчатке спасатели нашли живыми и здоровыми, сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

«Спасатели МЧС России обнаружили туристов в районе «Аквариума», их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причина задержки — застряла техника», — говорится в сообщении МЧС.