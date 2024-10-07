Пропавшие на Камчатке туристы найдены спасателями
Спасатели нашли пропавшую группу туристов на Камчатке, им ничего не угрожает
Пропавшую группу путешественников на Камчатке спасатели нашли живыми и здоровыми, сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.
«Спасатели МЧС России обнаружили туристов в районе «Аквариума», их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причина задержки — застряла техника», — говорится в сообщении МЧС.
О том, что группа туристов пропала на Камчатке, Life.ru сообщал ранее. Путешественники отправились к Диким озёркам, но не вернулись вовремя, что вызвало беспокойство.
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