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7 октября, 04:40

Пропавшие на Камчатке туристы найдены спасателями

Спасатели нашли пропавшую группу туристов на Камчатке, им ничего не угрожает

Пропавшую группу путешественников на Камчатке спасатели нашли живыми и здоровыми, сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

«Спасатели МЧС России обнаружили туристов в районе «Аквариума», их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причина задержки — застряла техника», — говорится в сообщении МЧС.

Пропавшего по пути в школу первоклашку из Челябинска нашли в другом городе
Пропавшего по пути в школу первоклашку из Челябинска нашли в другом городе

О том, что группа туристов пропала на Камчатке, Life.ru сообщал ранее. Путешественники отправились к Диким озёркам, но не вернулись вовремя, что вызвало беспокойство.

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Shutterstock / FOTODOM /

Анатолий Цейко
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