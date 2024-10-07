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7 октября, 00:23

В Камчатском крае пропала группа туристов с ребёнком

В Елизовском районе Камчатки спасатели ищут пропавшую группу туристов с ребёнком

Компания туристов перестала выходить на связь в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. Предварительно, в составе группы пять-шесть человек и ребёнок.

Туристы отправились к Диким озёркам, но не вернулись вовремя, что вызвало беспокойство. Ночью в МЧС поступил сигнал о пропаже группы. По словам Лебедева, связь с людьми отсутствует, что усложняет ситуацию, так как группа не была зарегистрирована у спасателей. Также министр отметил, что точный маршрут передвижения туристов неизвестен.

«Регистрируйтесь в МЧС. Толком не ясно куда конкретно поехали туристы. Может к «Озёркам», а может к «Аквариуму». Именно для этого и нужна регистрация, чтобы спасатели не бегали по всему району», — предостерёг Лебедев будущих туристов.

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Shutterstock / FOTODOM / bodnar.photo

Анатолий Цейко
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