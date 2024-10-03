Надежда не оправдалась: Спустя три месяца стала известна судьба загадочно пропавшего в Твери мужчины
Пропавшего в июле 32-летнего Илью Панова из Твери нашли мёртвым
Три месяца волонтёры искали пропавшего в Твери 32-летнего Илью Панова. Об исчезновении мужчины стало известно ещё 2 июля. Сегодня же появилась информацияо том, что его нашли мёртвым, сообщил портал в ВПСО «Сова».
«Вячеслав, Александр, Илья (тёзка пропавшего) — достойны всяческого уважения как настоящие друзья. Это не все имена тех, кто искал, поверьте, их было гораздо больше. Как только появилась информация, что человека, похожего на пропавшего Илью, видели в районе улицы Красина, друзья вместе с волонтёрами организовали там патрулирование, которое длилось не один день. Увы, надежда не оправдалась», — говорится в сообщении спасательной группы.
Ранее в Твери пропал 13-летний Арсений Мишанин. Он покинул дом, а после так и не вышел на связь с родителями. На данный момент ведутся следственные действия. Любую информацию о местонахождении школьника просили сообщать в правоохранительные органы.
VK / ВПСО Сова