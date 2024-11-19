В Тюмени ищут 25-летнего учителя, который вернулся с Кипра и бесследно пропал

Тюменская полиция разыскивает учителя, который прилетел в регион из Кипра. Мужчина не выходит на связь больше двух месяцев, пишет URA.ru.

«Пропал Костенко Станислав Юрьевич. Дата рождения 18.02.1999. Рост 183 сантиметра, вес до 90 кг. Прилетел с Кипра в Тюмень 4 сентября 2024 с тех пор не отвечает на звонки», — говорится в сообщении.

Известно, что на Кипре Костенко работал преподавателем младших классов. По словам родственников, он уехал оттуда, никого не предупредив. В УМВД РФ по Тюменской области подтвердили его исчезновение. На данный момент проводятся розыскные мероприятия и выясняются обстоятельства случившегося.