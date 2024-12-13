Пропавшую в Рязани женщину нашли парализованной в собственной ванной
Парализованную женщину передали медикам. Фото © VK / МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева
Волонтёры Рязанского медуниверситета нашли пропавшую женщину парализованной в собственной ванной. Об этом сообщили представители отряда «Salus» на своей странице ВКонтакте.
Женщину относят к машине скорой помощи. Фото © VK / МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева
По их словам, отряд получил срочную заявку вчера. Волонтёры приняли решение пробраться в квартиру, у которой уже ждала полиция и скорая помощь. Вскрыв замок, прибывшие на помощь обнаружили в ванной комнате парализованную женщину.
Совместными усилиями её удалось быстро донести до машины скорой помощи, где та была передана в руки медикам, после чего её доставили в больницу.
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