Пёсель Вулкан сел на льдину и едва не устроил косплей на потерянного мамонтёнка

В Вологодской области неравнодушный ветеран пожарной охраны МЧС России помог спасти собаку, застрявшую на льдине. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Пёс по кличке Вулкан, сопровождая хозяина на охоте, оказался на неокрепшей поверхности реки Сухоны. В результате льдина, на которой находилось животное, откололась и начала стремительно дрейфовать по течению.

«Встревоженный хозяин попросил помощи у ветерана пожарной охраны МЧС России Максима Бушмакова. На его аэролодке мужчины бросились догонять собаку, которая проплыла уже 10 километров», — отметили в МЧС.

Операция по спасению пса Вулкана. Видео © Telegram / МЧС России

К счастью, спасательная операция завершилась благополучно. Как отметили в ведомстве, теперь и Вулкан понял, насколько опасен тонкий лёд.