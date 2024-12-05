Ещё рано: Подмосковные спасатели предупредили об опасности выхода на первый лёд

Первый лёд на водоёмах Московской области ещё не способен выдержать вес взрослого человека, что делает выход на него крайне опасным. Специалисты «Мособлпожспаса» предупреждают, что реки и озёра региона промерзнут только к Новому году.

«Первый лёд не может выдержать вес взрослого человека, поэтому выходить на него опасно для жизни. Это простое правило должно быть понято каждым, чтобы избежать трагедий на водоёмах в период ледостава», — говорится в сообщении. Спасатели напоминают, что лёд часто формируется ночью или ранним утром, но под воздействием дневного тепла, особенно при солнечной погоде, он начинает таять.

Прогнозы синоптиков говорят о том, что ледяной покров на реках и озёрах Подмосковья не укрепится до безопасного состояния раньше, чем к Новому году. В ближайший месяц температура воздуха в регионе не опустится ниже минус пяти градусов, поэтому лёд будет оставаться хрупким. Специалисты предупреждают, что это создаёт реальную опасность для жителей области.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин отметил, что сотрудники спасательной службы активно занимаются профилактикой несчастных случаев. Они проводят замеры толщины льда на водоёмах, устанавливают предупредительные знаки и активно рассказывают местным жителям о мерах безопасности в зимний период. Спасатели также напоминают, что несмотря на их усилия, главная ответственность лежит на каждом человеке. Именно отказ от выхода на лёд становится залогом сохранности жизни и здоровья.

Кроме того, Сорокин подчеркнул важность личной ответственности, добавив, что только разумные и осознанные действия могут предотвратить трагедии. Ведомство советует не испытывать судьбу и воздержаться от походов на водоёмы, пока лёд не станет достаточно крепким для безопасного передвижения.