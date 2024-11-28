Пожарные в Англии спасли кошку, застрявшую в трубе вниз головой

В Англии произошла необычная спасательная операция: пожарные освободили кошку по имени Джон, застрявшую в водосточной трубе вниз головой, передаёт SkyNews.

Инцидент случился в Клеведоне. Чёрная кошка решила исследовать трубу, которая соединяла дом с гаражом, но не смогла выбраться обратно. Хозяева, обеспокоенные её отсутствием, обнаружили питомца в затруднительном положении и вызвали спасателей. Пожарная бригада прибыла на место в 9:55 утра и незамедлительно приступила к спасению животного.

Для освобождения кота использовали лестницы и специальные инструменты, чтобы осторожно вырезать часть трубы, не причинив кошке вреда. Чтобы её успокоить и облегчить стресс ветеринары применили кислородную терапию и седативные препараты. Как позднее спасатели поделились на странице в соцсети, это был самый безопасный способ.

После освобождения кошку доставили к местному ветеринару, где удалили оставшуюся часть трубы и провели осмотр.

К счастью, Джон не получила серьёзных травм. После спасательной операции кошку ждали объятия и ласки от ветеринаров, а потом она вернулась к своим хозяевам.

Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на происшествие, шутя, что Джон вряд ли захочет повторить этот опыт снова.

Этот инцидент стал напоминанием о том, как важно быть внимательными к своим питомцам и их любопытству, которое иногда может привести к неожиданным ситуациям.