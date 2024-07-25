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25 июля, 10:48

В Магадане пожарные спасли из огня попугая

Попугай, спасённый из пожара в Магадане, и сотрудник МЧС. Обложка © Telegram / МЧС России

Попугай, спасённый из пожара в Магадане, и сотрудник МЧС. Обложка © Telegram / МЧС России

В Магадане спасатели вызволили из огня домашнего попугая, сообщили в пресс-службе МЧС России. Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки. Причиной, предварительно, стал аварийный режим работы электрооборудования.

"Сотрудники ведомства из задымлённой квартиры вынесли на улицу попугая. Возгорание на трёх квадратах потушили", — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Семь человек спасены при пожаре в больнице в Приморском крае
Семь человек спасены при пожаре в больнице в Приморском крае

Ранее в Амурской области из пожара спасли маленького совёнка. Малыш потерял маму. Теперь он живёт в Зейском лесничестве, где за ним неплохо ухаживали: кормили мясом и мышами. Через несколько дней птенец окреп, и его отпустили на волю.

Матвей Константинов
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