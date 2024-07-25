В Магадане пожарные спасли из огня попугая

В Магадане спасатели вызволили из огня домашнего попугая, сообщили в пресс-службе МЧС России. Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки. Причиной, предварительно, стал аварийный режим работы электрооборудования.

"Сотрудники ведомства из задымлённой квартиры вынесли на улицу попугая. Возгорание на трёх квадратах потушили", — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.